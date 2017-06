Serie A: cori denigratori contro Napoli, multata la Juventus

La Juventus è stata multata di diecimila euro per i cori di denigrazione territoriale nella gara casalinga con il Napoli dell'ultimo turno di serie A. Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha punito il club bianconero "per avere, i suoi sostenitori, intonato più volte nel corso della gara, cori espressione di denigrazione territoriale, nonché per avere lanciato, al 38' del primo tempo, un accendino sul terreno di gioco; sanzione attenuata per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza".



Per quanto riguarda le squalifiche, tre i giocatori fermati per un turno: Gastaldello (Bologna), espulso durante il match con la Fiorentina, Bellusci (Empoli) e Brugman (Pescara). Tra gli allenatori, ammonizione con diffida e ammenda di cinquemila euro per Sinisa Mihajlovic.