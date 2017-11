Serie A, coraggio Benevento: ti spinge anche la Snai

12 sconfitte nelle prime 12 giornate di campionato è un 'record' storico, mai visto prima in Serie A e neanche nei maggiori campionati europei. Un evento tanto eccezionale da aver spinto l'agenzia di scommesse Snai a "regalare" i soldi a chi punterà sulle Streghe.

"BeneVinto: se vince il Benevento vinci anche tu...di più! - si legge sul sito ufficiale - Poiché amiamo il calcio e le sfide, abbiamo deciso di premiare tutti coloro che crederanno nella prima vittoria in A da parte del Benevento Calcio, mettendo in palio un fantastico jackpot, in bonus scommesse, pari a 5.000€!".

Ma come funziona di preciso? Sul sito si trovano tutte le istruzioni per partecipare: "Scommetti sul Risultato Esatto, in singola prematch, della prima vittoria in A del Benevento: se vince, vinci di più! Dalla dodicesima giornata (ossia la trasferta contro la Juventus), per ogni turno il Jackpot in palio aumenterà di 500€, sino a che i giallorossi del Sannio non coglieranno la loro prima vittoria in Serie A".

Attenzione però: sarà considerata soltanto la prima schedina giocata, non è possibile giocarsi tutti i risultati vincenti.