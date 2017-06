Serie A, clamoroso tonfo del Milan: la Lazio ne fa 6 e scappa

Pomeriggio di grandi sorprese in Serie A, dove il Milan non sfrutta il ko dell'Inter nell'anticipo e perde clamorosamente in casa 2-1 contro l'Empoli, alla seconda vittoria in fila dopo il blitz di Firenze. Giornata da dimenticare per i rossoneri, che sbagliano un rigore con Suso, escono dal campo tra i fischi di San Siro e soprattutto vedono Lazio e Atalanta scappare via. La squadra di Inzaghi è una macchina da guerra e dopo 26 minuti è già avanti 5-0 all'Olimpico contro il Palermo (finirà 6-2) con Immobile (doppietta) e Keita (tripletta) super protagonisti. Continua a sperare in una salvezza che sarebbe quasi incredibile il Crotone, che trascinato da Falcinelli (12 gol stagionali) espugna Marassi 2-1 (eurogol di Schick) e resta a meno 5 dall'Empoli quart'ultimo. Vittoria esterna anche per il Torino (tris al Chievo nonostante Pellissier), mentre l'Udinese batte in casa 2-1 il Cagliari di Borriello, giunto al 16esimo gol in campionato.

MILAN-EMPOLI 1-2

Primo tempo da dimenticare per Montella, che inizialmente lascia in panchina Bacca per fare spazio a Lapadula. L'Empoli, forte della vittoria-salvezza ottenuta a Firenze, è combattivo e messo molto bene in campo e per i rossoneri, lenti e poco propositivi, appare subito un pomeriggio difficile. La conferma arriva nel finale della prima frazione, quando Mchedlidze salta in testa a Zapata e batte Donnarumma gelando San Siro, che all'intervallo fischia sonoramente i rossoneri. Pur non convincendo sul piano del gioco, nella ripresa il Milan spinge di più e al quarto d'ora ha la grande occasione per il pareggio: Skorupski stende Pasalic, ma poi ipnotizza Suso dal dischetto e para il suo quarto rigore stagionale. Montella inserisce anche Bacca e passa al 4-2-4 con cui ha riacciuffato il derby, ma dopo un'occasione fallita dal colombiano, l'Empoli trova il clamoroso raddoppio con Thiam, al suo primo gol in Serie A. Il Milan non ci sta, Lapadula riapre i giochi con una bella azione personale, poi è forcing dei rossoneri, che vengono salvati da un miracolo di Donnarumma su Maccarone. L'arbitro assegna 7 minuti di recupero, il Milan avrebbe le occasioni per il pari (traversa di Bacca, super occasione per Pasalic), ma le cestina ed esce da San Siro sconfitto e tra i fischi. Incredibile in ottica Europa l'occasione sprecata dai rossoneri, che scivolano a meno 6 dalla Lazio e a meno 5 dall'Atalanta e devono guardarsi le spalle (Inter e Fiorentina sono molto vicine).

LAZIO-PALERMO 6-2

Tutto fin troppo facile per la Lazio, che all'Olimpico travolge il Palermo e si rimette dietro l'Atalanta. La squadra di Inzaghi, che la prossima settimana affronta la Roma nel derby, parte fortissimo e chiude i conti già al 26' del primo tempo con gli scatenati Immobile e Keita, autori rispettivamente di una doppietta e di una tripletta. L'attaccante italiano va a segno due volte tra l'ottavo e il decimo minuto, poi si scatena lo spagnolo, che realizza la sua prima tripletta in carriera in appena 7 minuti (uno anche su rigore) e diventa il più veloce di sempre nella storia del club biancoceleste ad aver segnato tre reti. Nella ripresa solo ordinaria amministrazione per i capitolini, che lasciano in panchina il diffidato Parolo: il Palermo accorcia le distanze con la doppietta di Rispoli, nel finale Crecco segna anche il sesto gol, ma le emozioni per il pubblico dell'Olimpico arrivano soprattutto da San Siro.

SAMPDORIA-CROTONE 1-2

Bel primo tempo a Marassi, dove il Crotone in cerca di punti salvezza gioca a viso aperto e risponde colpo su colpo alle azioni da gol dei padroni di casa. La differenza, almeno nei primi 45 minuti, la fa il talento di Schick, che al 21esimo si gira da campione e batte Cordaz con un gioiello che ricorda molto da vicino uno storico gol di Dennis Bergkamp con la maglia dell'Arsenal. Il primo tempo si chiude sull'1-0, la ripresa inizia come era finita la prima frazione: Quagliarella cerca un gol dei suoi con un pallonetto da metà campo, poi su una mischia conseguente a calcio d'angolo arriva il pareggio del solito Falcinelli, al dodicesimo gol stagionale. Nonostante le notizie che arrivano da Milano, il Crotone spinge alla ricerca del gol e a 10' dal termnine arriva la rete di Simi (assist di Falcinelli) che mantiene vice le seppur esigue speranze di salvezza dei calabresi.

CHIEVO-TORINO 1-3

Bella vittoria esterna per il Torino, che sul campo del Chievo domina il primo tempo ma trova la traversa (Boyè) e Sorrentino sulla sua strada a impedire il vantaggio. Dopo il monologo del primo tempo, anche l'inizio della ripresa è tutto a tinte granata, con la squadra di Mihajlovic che trova l'1-0 grazie al destro chirurgico all'angolino di Ljajic che fulmina Sorrentino. Passano una manciata di minuti e arriva anche il raddoppio di Zappacosta, che raccoglie al volo una respinta da corner e segna uno dei gol più belli della giornata. Il doppio vantaggio spegne un po' il Torino e al 65' Pellissier riapre tutto sfruttando al meglio l'assist di Inglese. Quello dei veronesi è però un fuoco di paglia, a un quarto d'ora dal termine arriva il tris di Iago Falque che chiude definitivamente i conti e manda i granata a ridosso delle grandi in classifica.

UDINESE-CAGLIARI 2-1

L'Udinese vince ancora davanti al proprio pubblico piegando 2-1 un buon Cagliari al termine di una partita divertente e giocata a viso aperto da entrambe le squadre. La più grande emozione di un primo tempo chiuso sullo 0-0 la regala Rafael, che è bravissimo a respingere il rigore di Thereau alla mezz'ora. Nonostante le molte occasioni da gol, la partita non si sblocca fino a venti minuti dal triplice fischio, poi succede di tutto. Al 70' Perica fulmina il portiere rossoblu e sigla l'1-0, tre minuti più tardi il raddoppio di Angella sembra chiudere i conti, ma i friulani non hanno fatto i conti con Borriello, che sale in cielo e segna il 16esimo gol del suo super campionato. Nel finale forcing dei sardi, che vanno due volte vicini al pareggio senza però trovarlo.