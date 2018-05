Serie A, cinque squadre in due punti: chi retrocede?

Che caos in coda alla classifica di Serie A. I risultati del penultimo turno hanno lasciato apertissima la lotta per non retrocedere, Benevento e Verona sono già condannate, ma chi farà loro compagnia in Serie B l'anno prossimo? Gli indizi sembrano puntare tutti verso Crotone, questa è la situazione della classifica: Crotone e Spal 35, Cagliari 36, Chievo e Udinese 37.

Partiamo dalle squadre in posizione di vantaggio: l'Udinese nell'ultimo turno ospiterà un Bologna reduce da tre sconfitte consecutive e che dirà addio a Donadoni, l'impegno sulla carta sembra abbordabile. Così come quello del Chievo, che al Bentegodi vedrà arrivare il Benevento già retrocesso: se vuoi restare in Serie A, con l'ultima in classifica devi vincere.

Molto più complicato invece l'impegno che aspetta il Cagliari, all'ultima giornata in Sardegna arriva l'Atalanta a caccia di punti per l'Europa League. Ai rossoblu però potrebbe anche bastare un pari se una tra Spal e Crotone non dovesse vincere: la squadra di Semplici, che ospiterà la Sampdoria domenica alle 18, è in vantaggio negli scontri diretti con i calabresi, che, unici a giocare in trasferta, il 20 maggio giocheranno al San Paolo contro il Napoli. A Zenga serve un miracolo.