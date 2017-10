Serie A, Chievo-Verona 3-2, Pellissier decide il derby

La decide l'eterno Pellissier che a 38 anni segna per il suo decimo campionato consecutivo in Serie A. Se lo prende lui il derby di Verona, con una zampata a porta vuota, se vogliamo un po' simbolica: lasciamo da parte l'estetica - per dirla alla Allegri - lui c'è sempre. E quasi sempre quando conta. Di sicuro stavolta contava parecchio perché il Chievo era andato stranamente in difficoltà in undici contro dieci e il suo tocco vincente su assist di Cacciatore ha restituito il sorriso a Maran.



Il Verona non riesce a dare continuità al momento positivo dopo il pari acciuffato in extremis a Torino e il successo sofferto col Benevento. Eppure le cose si erano messe benissimo con Verde bravo a raccogliere una respinta difettosa di Sorrentino e insaccare a porta quasi vuota dopo appena 6 minuti. Il Chievo ci ha messo un po' prima di trovare il ritmo e ha approfittato del difetto più grave dell'Hellas, la fase difensiva. Così Inglese ha prima pareggiato con un colpo di testa su punizione calciata da Birsa, poi ha realizzato la rete del sorpasso su rigore conquistato da Hetemaj, atterrato da Bruno Zuculini. L'argentino completava la frittata con un altro fallo su Birsa a centrocampo: doppio giallo e Verona in dieci prima dell'intervallo.



Nella ripresa, però, il Chievo commette l'errore di arretrare troppo il baricentro dando coraggio alla reazione dell'Hellas che fa collezione di corner. Da uno di questi nasce il rigore assegnato per mani di Gamberini: Pazzini trasforma ed è 2-2. La superiorità numerica, effettivamente, non si vede, perché il Verona ha più sprint. Ma Pecchia ne perde un'altra perché la squadra non ha equilibrio e concede ripartenze anche quando dovrebbe chiudersi, così Cacciatore trova solo in area Pellissier che insacca. Nel finale segna anche Stepinski, ma in fuorigioco: così l'ultimo gol, decisivo, resta quello del veterano. E forse è più bello così.