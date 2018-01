Serie A, Chievo-Udinese 1-1: si interrompe la striscia di Oddo

Nel primo anticipo della 20.a giornata di Serie A Chievo e Udinese pareggiano 1-1 (Radovanovic e autogol di Tomovic). I bianconeri mancano l'appuntamento con la sesta vittoria consecutiva in campionato e restano a -2 dalla Sampdoria sesta in classifica e impegnata domani a Benevento. I clivensi interrompono la striscia negativa (3 ko di fila) ma rimandano ancora una volta l'appuntamento con la vittoria (l'ultimo successo risale dallo scorso 25 novembre, 2-1 alla Spal).



LA PARTITA (qui cronaca e tabellino)

I padroni di casa partono meglio dei rivali e sfiorano il gol al 4': Bizzarri respinge il colpo di testa ravvicinato di Stepinski, preferito a Pellissier (Inglese, al centro della trattativa con il Napoli, va in tribuna). Il vantaggio è soltanto rinviato di pochi minuti: Radovanovic al 9' lascia partire un missile di sinistro che si infila nel sette. La reazione dei friulani è inesistente: Cacciatore trova il raddoppio (stacco aereo) ma il Var annulla per posizione di fuorigioco.



Scampato il pericolo l'Udinese prova a scuotersi: Lasagna spreca un'azione di ripartenza allungandosi il pallone e favorendo così l'uscita di Sorrentino. Si tratta però di un'iniziativa isolata: la squadra di Maran ha quasi sempre in mano il pallino del gioco costringendo i bianconeri, in difficoltà dal punto di vista fisico, nella loro metà campo. Gli ospiti si risvegliano nel finale di frazione e al 41' pareggiano: Tomovic devia involontariamente nella propria porta il cross di Pezzella.



Nella ripresa i veneti provano a condurre ancora le operazioni ma si trovano di fronte un'Udinese molto più combattiva, pronta a rispondere colpo su colpo: Bani devia provvidenzialmente la conclusione di De Paul in area. Con il passare dei minuti la formazione di Oddo cresce e prende il sopravvento. Maran corre ai ripari e per cercare di risvegliare i suoi inserisce Pellissier per il deludente Stepinski: il cambio rivitalizza il Chievo anche se non arrivano occasioni da gol. Va vicina invece al 2-1 la formazione di Oddo: Tomovic è decisivo nello sbarrare la strada a Lasagna, che poi nel recupero non inquadra la porta da buona posizione.