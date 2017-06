Serie A, Chievo-Roma 3-5, secondo posto blindato

CHIEVO-ROMA 3-5 (tabellino e cronaca)



La Champions è sempre più vicina. La Roma vince per la settima volta consecutiva in trasferta battendo 5-3 il Chievo, scaccia i fantasmi che nel primo tempo avevano fatto temere il peggio e mette in cassaforte il secondo posto da blindare all'ultima giornata in casa contro il Genoa. Spalletti va a dormire a -1 dalla Juve ma più che un improbabile sogno scudetto, è l'accesso diretto ai gironi a rallegrarlo (rimane il punto di vantaggio sul Napoli), oltre all'impressionante numero di gol in campionato, 87.



La Roma ritrova Dzeko ma, priva di Nainggolan mandato inizialmente in panchina, rischia di fare subito la stupida perché a mancare, insieme al belga, sono concentrazione e cattiveria agonistica. La squadra solida vista in campo con la Juve resta annebbiata sotto il cielo plumbeo del Bentegodi: i ritmi bassi, evidentemente, tolgono tensione alla partita, così, dopo la prima grande parata di Sorrentino sul destro a giro di Salah, Manolas sbaglia i tempi dell'anticipo su Inglese e spiana la strada alla conclusione vincente di Castro. Certo, il Chievo come negli ultimi tre mesi non dà l'impressione di giocare la partita della vita, tanto da regalare il pari a El Shaarawy, ma comunque è vivo e torna in vantaggio con Inglese, bravo a sfruttare un assist di Birsa. Solo che prima dell'intervallo Salah prima si divora il pari, poi lo realizza con la complicità di una deviazione di un avversario.



Nella ripresa l'atteggiamento della Roma non sembra cambiare più di tanto, ma a fare la differenza è la superiore qualità. Come quella che emerge al 58', quando Strootman pesca El Shaarawy sul filo del fuorigioco e il Faraone a tu per tu con Sorrentino non sbaglia. Il Chievo, con Pellissier in campo e gli infortunati Castro e Gamberini fuori, ha il merito di non mollare e avrebbe anche la chance di pareggiare, ma Cacciatore, difensore di professione, appoggia di petto a Szczesny come se fosse il suo portiere anziché provare la deviazione vincente. Ci pensa ancora Salah, allora, a chiudere i conti: Frey lo lascia tirare, lui ringrazia. Poi, a completare la festa, arrivano il gol numero 28 di Dzeko (gran tiro da fuori) e l'ingresso in campo di Totti salutato dalla solita standing ovation, prima dell'inutile doppietta di Inglese che rende solo meno pesante il passivo per i veneti. E la Roma si gode il secondo posto.