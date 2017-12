Serie A, Chievo-Roma 0-0: Sorrentino in versione Superman

Dopo il Napoli al Bentegodi si ferma anche la Roma. La squadra di Di Francesco, reduce dalla qualificazione agli ottavi di Champions, gioca meglio dei padroni di casa, ma sbatte contro un Sorrentino in versione Superman e non riesce ad approfittare del pareggio nell'anticipo tra Juventus e Inter. Due punti buttati per i giallorossi, che sprecano una chance importante e con questo punto salgono a quota 35, a 5 punti dall'Inter.

Chievo-Roma 0-0 (tabellino e cronaca)

A poche ore dal fischio d'inizio Di Francesco sorprende tutti e per la prima volta lascia in panchina Edin Dzeko, nel tridente ci sono El Shaarawy, Gerson e Schick, alla prima da titolare da fine giugno (Europei Under 21). I centrali sono Fazio e Juan Jesus, a centrocampo con Strootman e Nainggolan c'è Gonalons. Maran risponde lasciando fuori Gobbi per Jaroszynski e lanciando in avanti il tandem Inglese-Meggiorini, con Birsa trequartista.

L'avvio di gara è molto piacevole, la Roma parte spingendo forte sull'acceleratore e costringe il Chievo nella propria metà campo, ma la prima grande occasione è per i padroni di casa: al 15' punizione in area di Birsa, Bruno Peres liscia e spalanca la porta a Inglese, che però da due passi colpisce la parte alta della traversa. La risposta dei giallorossi è affidata a Kolarov, il tiro del terzino è deviato di tacco da Schick, ma Sorrentino respinge e poi si supera sulla ribattuta a colpo sicuro di Gerson da dentro l'area. I giallorossi spingono, i veneti si difendono con ordine e non rinunciano a qualche colpo proibito, ma l'arbitro Maresca non tira mai fuori il giallo favorendo un gioco spezzettato e facendo infuriare la panchina dei capitolini (la prima ammonizione è quella di Depaoli al 45', ma il centrocampista gialloblu era già stato protagonista di un brutto intervento su Kolarov poco prima e sarebbe potuto essere espulso). Al riposo è 0-0.

La ripresa inizia con gli stessi 22 in campo e con la Roma subito a fare la partita, nei primi minuti l'occasione migliore è per Kolarov, che da fuori sfiora il palo con un diagonale velenoso, poco dopo sale ancora in cattedra Sorrentino, che dice di no a Gonalons e compie il terzo miracolo della sua gara. Nonostante le occasioni create la Roma non riesce a sbloccare il risultato, così Di Francesco manda in campo Dzeko per Gerson (65') e poco dopo recrimina per l'occasione fallita da Juan Jesus a due metri da Sorrentino. La Roma domina, Kolarov è un fiume in piena, sul suo assist Dzeko manca l'appuntamento col gol di pochi centimetri, poi a 15' dalla fine Di Francesco decide che è il momento di Perotti (fuori El Shaarawy). A 10' dal termine ancora Dzeko va vicinissimo al gol su assist di Nainggolan, ma la porta dei clivensi sembra stregata: per provare a rompere l'incantesimo il tecnico della Roma inserisce anche Under per Strootman passando ad uno schieramento iper offensivo. Il modulo a trazione anteriore produce una grande occasione per Schick, ma quando la prima rete romana del ceco sembra cosa fatta, Sorrentino ci mette il piedone in controtempo e gli nega la gioia del gol. Di fatto è l'ultima vera occasione per i giallorossi, il muro eretto dal Chievo e dal suo portiere regge fino al triplice fischio.