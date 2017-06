Serie A, Chievo-Milan 1-3: rossoneri al secondo posto

Il Milan si aggiudica il posticipo domenicale dell'ottava giornata di Serie A e aggancia la Roma al secondo posto. I rossoneri battono 3-1 il Chievo al Bentegodi centrando la quarta vittoria nelle ultime cinque gare. Decisivi i gol di Kucka - probabilmente il migliore in campo - Niang e l'autorete di Dainelli provacata da Bacca. Da segnalare, in particolare, il bel gesto dell'attaccante francese, che, dopo aver realizzato, la rete del momentaneo 2-0, esulta sventolando la maglia dell'infortunato Montolivo. Vincenzo Montella si gode l'ottimo momento della sua squadre e - come ammesso da lui stesso - ora comincia a sentire veramente profumo d'Europa.



CHIEVO-MILAN 1-3 (TABELLINO E MARCATORI)



Il Milan parte bene e dopo 14' sfiora il gol su un cross insidioso di Suso: bravo Cacciatore a anticipare sia Niang sia Lapadula. Sventato il pericolo, il Chievo diventa padrone del campo. La squadra di Maran mette sotto gli avversari e prova fare male a Donnarumma sfruttando un ispiratissimo Birsa che, al 19', calcia a lato col suo mancino e poi, al 24', mette in mezzo un pallone velenoso ben respinto da Paletta. I gialloblu gestiscono molto bene il pallone, ma non riesconoa rendersi mai veramente pericolosi. I rossoneri ne approfittano e, prima, vanno vicino al gol con Suso, che conclude di poco fuori, e poi, al 45', trovano il gol del vantaggio grazie a un missile mancino di Juraj Kucka che si infila all'incrocio dei pali. Primo gol in stagione per lo slovacco.



Nella ripresa entra in campo un grande Milan e, al 46', è già 2-0: Niang recupera un ottimo pallone sulla trequarti, salta Cacciatore e batte Sorrentino con un micidiale sinistro incrociato, che vale il terzo centro in campionato. Il doppio vantaggio regala grande entusiasmo alla formazione di Montella, che continua a macinare gioco e a creare occasioni. Al 59', Suso va vicino al 3-0, con un tiro deviato che sfiora la traversa. Al 63', è, invece, Lapadula a fare a Sorrentino: bravo il portiere a deviare in angolo. Il Milan non allenta la pressione: il numero uno gialloblu è ancora super sulla punizione di Niang al 65'. I rossoneri giocano bene, ma non trovano il modo di chiudere il match. Il Chievo allora ne approfitta: Birsa realizza il gol dell'ex con una punizione imparabile dal limite e rimette in vita i suoi al 76'. La squadra di casa ci crede, ma il Milan si difende bene e in pieno recupero (94') trova il gol del 3-1: Bacca - subentrato a Lapadula negli ultimi minuti - calcia d'esterno da fuori e Dainelli devia sfortuntamente il pallone nella propria porta metttendo la parola fine sulla sfida del Bentegodi.