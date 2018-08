Serie A, Chievo-Juventus

Un-due-tre: il campionato è finito prima ancora di iniziare. L'hanno pensato in tanti e l'hanno scritto sui social, dopo il gol di Khedira al 3': mischia sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il tedesco irrompe e sblocca. Il modo migliore per mettere la partita in discesa e regalare a Cristiano Ronaldo un debutto soft, prima delle grandi partite in cui deve davvero fare la differenza. E invece...



La Juve, schierata col 4-2-3-1, fa il suo dovere senza spingere: reclama un rigore per spinta su Cancelo in area che il Var non considera, sfiora il raddoppio proprio con Ronaldo che manda di poco a lato.