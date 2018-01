Serie A, Chievo-Juventus 0-2, bianconeri in vetta

Notte in vetta. La Juventus passa 2-0 a Verona contro il Chievo grazie ai gol di Khedira e Higuain e sorpassa momentaneamente in testa alla classifica il Napoli, impegnato domenica pomeriggio contro il Napoli al San Paolo. La gara del Bentegodi è stata segnata inevitabilmente dalle espulsioni di Bastien e Cacciatore: in 9 i veneti si sono dovuti arrendere ai bianconeri che avevano faticato parecchio in un match complicato creando poche occasioni da rete. Su questo aspetto, e sulla condizione fisica, Allegri dovrà lavorare per evitare spiacevoli sorprese nel prosieguo della stagione, a cominciare dalla semifinale di dandata della Coppa Italia contro l'Atalanta.



LA PARTITA (Qui cronaca e tabellino)

Maran si copre e schiera il Chievo con il 3-5-1-1: la disposizione tattica dei veneti 'limita' i tentativi della Juventus, costretta alle conclusioni da fuori (sinistro alto di Douglas Costa e destro centrale di Pjanic) perché tutti gli spazi sono intasati dalle strette e dense linee avversarie. Il giro palla lento e il basso ritmo impresso dai bianconeri fanno stizzire Allegri che chiede ai suoi dalla panchina di verticalizzare maggiormente per sorprendere l'undici di Maran.



L'unico a creare superiorità numerica è Douglas Costa con i suoi strappi sulla fascia destra: Higuain non approfitta di uno di qusti affondi dell'ex Bayern e calcia debolmente verso la porta di Sorrentino. Al 37' però i padroni di casa decidono di fare un favore alla Vecchia Signora: Bastien si fa ingenuamente ammonire due volte nell'arco di tre minuti lasciando i compagni in inferiorità numerica. L'espulsione non sposta gli equilibri nella parte finale del primo tempo: i campioni d'italia ci provano con un destro di Kehdira parato con sicurezza da Sorrentino.



Nella ripresa, dopo l'ingresso di Bernardeschi per Sturaro, la Juve aumenta decisamente il forcing: Mandzukic costringe Sorrentino a un non facile intervento. L'attaccante croato viene spostato al fianco di Higuain nel 4-2-4 disegnato da Allegri per scardinare il muro clivense. Muro che al 62' perde un altro elemento: Cacciatore viene espulso per le plateali proteste (il difensore fa il segno delle manette). Quello degli ospiti diventa un vero e proprio assedio premiato al 67': Bernardeschi serve Khedira che sblocca con un destro potente in area di rigore. La gara di fatto diventa un'esercitazione tattica per i piemontesi comunque un po' leziosi e poco incisivi in avanti fino all'88' quando Higuain torna al gol segnando di testa su invito di Douglas Costa.