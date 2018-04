Serie A, Chievo-Inter 1-2, Lazio-Samp 4-0, Atalanta-Torino 2-1

Lazio e Inter tengono il passo della Roma battendo Sampdoria e Chievo, l'Atalanta fallisce il sorpasso al Milan facendosi fermare dal Torino, il Crotone sbanca Udine e sorpassa la Spal, condannando aritmeticamente il Benevento alla retrocessione. Ecco i resoconti delle 4 gare della 34esima giornata giocate alle 15.



LAZIO-SAMPDORIA 4-0



Più forte tecnicamente, nettamente superiore dal punto di vista fisico: così, se ci stai con la testa e sei organizzato, qualità che la Lazio dispensa da inizio stagione, vincere può sembrare quasi una passeggiata. I biancocelesti tengono il passo della Roma facendo valere soprattutto la seconda caratteristica, perché i gol che decidono la sfida arrivano per via aerea dopo una fase di predominio sterile, con Lukaku subentrato a Parolo per infortunio: Milinkovic sfrutta un cross dalla sinistra di Radu per sbloccare il risultato, poco dopo De Vrij sovrasta tutti sul corner di Felipe Anderson. Nella ripresa Zapata sfiora il gol che avrebbe riaperto la partita, ma la Lazio tiene piuttosto agevolmente, non soffre quasi mai e sfiora più volte il tris con Caceres e Milinkovic, prima di dilagare con Immobile, che segna una doppietta nel finale: la corsa alla Champions continua.



CHIEVO-INTER 1-2



La partita che non ti aspetti: il Chievo, soprattutto contro le grandi, ha abituato a gare di contenimento, magari creando poco o nulla, ma senza lasciare occasioni agli avversari. L'Inter, invece, vince un match emozionante, nel quale ha rischiato anche di andar sotto, soprattutto nel primo tempo, con il palo di Pucciarelli e le parate di Handanovic su Giaccherini e Cacciatore. I nerazzurri, però, hanno sempre provato a fare la partita, con Spalletti che ha tratto giovamento dalla conferma di Karamoh, una spina nel fianco sulla destra. Soprattutto nella ripresa l'Inter ha accelerato, sfiorando il vantaggio con Brozovic e trovandolo con Icardi, che ha potuto esultare solo dopo l'intervento del Var, bravo a cancellare l'errata segnalazione di fuorigioco di D'Ambrosio da parte dell'assistente. Poco dopo è arrivato il raddoppio di Perisic al termine di una splendida azione corale, con assist finale di Rafinha, che poi è andato anche vicino al 3-0, negatogli da Sorrentino. Nel finale l'Inter trema: al 90' Stepinski riapre il match, poi il Chievo fallisce gli assalti finali sfiorando il gol del pari al 95' con Tomovic.



ATALANTA-TORINO 2-1



Sorpasso al Milan: missione compiuta. L'Atalanta balza al sesto posto completando la rimonta ai danni dei rossoneri e prenotano così il ritorno in Europa League senza neppure passare dai preliminari. Il 2-1 al Toro è più che meritato: nel primo tempo i bergamaschi hanno dominato, come fanno quasi sempre con il loro pressing alto e le ripartenze rapidissime, e solo Sirigu ha negato il gol prima al Papu Gomez, poi a Barrow, mentre la mira di Freuler non è stata precisa. Lo svizzero si rifà nella ripresa sfruttando un meraviglioso assist di Barrow dalla destra: il vantaggio spegne un po' l'Atalanta, che si fa raggiungere da Ljajic (distratto De Roon in marcatura), soffre per qualche minuto, poi torna avanti con Gosens, bravo a raccogliere l'assist dalla destra di Castagne.



UDINESE-CROTONE 1-2



L'emorragia non finisce e ora comincia l'incubo: l'Udinese subisce l'undicesima sconfitta consecutiva perdendo anche lo scontro diretto col Crotone e ora i quattro punti di vantaggio sul terzultimo posto occupato dalla Spal sembrano tutt'altro che rassicuranti. La grande impresa, invece, consente ai calabresi di agguantare anche il Chievo. Eppure le cose si erano messe malissimo per Zenga, con Lasagna che sbloccava il risultato al 6' su assist di Maxi Lopez. Pura illusione per i tifosi del Friuli: il Crotone pareggiava subito con Simy, al secondo gol consecutivo dopo quello alla Juve, stavolta meno spettacolare, ma comunque bello, con una zampata ad anticipare Samir su cross dalla sinistra di Nalini. L'Udinese fa la partita, sfiora il nuovo vantaggio con Lasagna e Fofana, ma all'86' subisce la beffa, con un tiro di Simy deviato che si trasforma in assist per Faraoni, l'ex di turno che si fa "odiare" segnando a porta vuota.