Serie A, Chievo-Fiorentina 0-3: Tello-Babacar-Chiesa, Sousa vince ancora

CHIEVO-FIORENTINA 0-3 (clicca qui per tabellino, cronaca e classifiche)



La Fiorentina del 2017 sa soltanto vincere: lo ha fatto col Chievo in Coppa Italia e, dopo l'impresa con la Juve, dà un altro dispiacere ai veneti in profonda crisi. A Verona finisce 3-0 per i viola che dimostrano di poter fare a meno anche di Kalinic, fuori semplicemente perché squalificato e non perché ha la valigie pronte: forse non è un caso che a segnare i primi due gol siano Tello e Babacar, due riserve abitualmente, e che a chiudere i conti sia il baby Chiesa, al primo centro in A. È il chiaro segnale che in questo momento la squadra di Paulo Sousa è in gran forma e poco importa chi va in campo. Il tecnico portoghese sembra aver trovato la quadra. I viola non si specchiano infatti più come in passato e sfruttano al massimo le ingenuità altrui (emblematico il caso del grave errore di Dainelli sul primo gol). Rimane qualcosa da registrare in difesa e nella gestione, a livello mentale, delle partite perché sono state troppe le occasioni concesse nella ripresa una volta trovato il raddoppio. Per il Chievo quarta sconfitta di fila in campionato, difesa colabrodo come mai si era visto a inizio stagione. La classifica comunque non desta, ancora, preoccupazione.



Maran deve rinunciare agli squalificati Radovanovic e Spolli. Davanti alla difesa gioca De Guzman con Castro e Bastien ai suoi lati. Birsa confermato sulla trequarti alle spalle di Meggiorini e Pellissier. Paulo Sousa, senza Kalinic (fermato, come detto, dal Giudice Sportivo) lancia Babacar dal primo minuto assistito da Bernardeschi e Borja Valero. Ilicic va in panchina. Sulle fasce spazio a Tello e Chiesa.



Gli ospiti provano a comandare le operazioni affidandosi al consueto fraseggio ma le occasioni migliori in avvio capitano al Chievo: Castro impegna Tatarusanu con un destro da fuori mentre Meggiorini non inquadra lo specchio della porta su invito di Cacciatore. Al 18’ però la Viola passa: Dainelli perde il pallone in uscita e Tello ne approfitta per involarsi e battere Sorrentino. I veneti abbozzano una reazione e tuttavia Chiesa sfiora il bersaglio grosso (sinistro alto non di molto). Alla mezz’ora lampo dei padroni di casa: Tatarusanu si allunga e para il sinistro di Meggiorini, ben servito da Pellissier. La chance galvanizza l’undici di Maran che sfonda sulla fascia destra dove Tello è continuamente in affanno sulle avanzate di Cacciatore. La Fiorentina resiste e si rende nuovamente pericolosa sul finire di frazione: Sorrentino devia in corner la punizione di Bernardeschi.



Nel secondo tempo la Fiorentina rischia subito su una conclusione di Pellissier, poi però in pochi minuti chiude la gara: Sorrentino si supera prima sulla conclusione da fuori di Bernardeschi poi sul tentativo di tap-in di Babacar ma non può nulla subito dopo dopo sul rigore trasformato da Babacar e causato da un ingenuo fallo di Cacciatore su Chiesa. Il Chievo subisce un po' il contraccolpo, ci mette tempo per reagire e lo fa solo con un tiro di Meggiorini respinto da Tatarusanu, ma la Viola sembra avere in mano il controllo della partita, almeno fino a quando non si fa male Rodriguez. Ma è comunque troppo tardi per i veneti che creano scompiglio nell'area viola senza mai impegnare Tatarusanu e alla fine cedono anche a Chiesa che si toglie lo sfizio di segnare il primo gol in A: stavolta non ci sarà nessuno a cancellarglielo.