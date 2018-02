Serie A, Chievo-Cagliari 2-1: Maran riparte

Dopo un primo tempo avaro di emozioni, Chievo-Cagliari si decide nella ripresa: finisce 2-1 per i padroni di casa che ripartono dopo il ko contro il Genoa e agganciano proprio i sardi, i rossoblù invece si fermano a tre risultati utili consecutivi.



Il Chievo preme, il Cagliari crea la prima vera occasione del match: al 35' destro di Ionita che Sorrentino blocca senza difficoltà. La risposta dei padroni di casa arriva poco dopo ed è ancora più pericolosa, Inglese inizia la sfida personale con Cragno, bravissimo a salvare la girata di testa proprio sulla linea con un riflesso felino.



Nella ripresa ancora tanti ancora tanti scontri, iniziano a fioccare i cartellini gialli ma pure le occasioni da rete. Al 54' Cragno rischia l'autogol controllando male il retropassaggio di Castan, il portiere dei sardi riesce comunque a rimediare, ancora sulla linea. Numero 28 ospite super di nuovo su Inglese ma è l'ultimo intervento decisivo prima di capitolare due volte: prima la punizione conquistata e magistralmente eseguita da Giaccherini (che non segnava dal 10 febbraio 2017), poi la splendida azione personale dell'attaccante destinato al Napoli. Nel finale Pavoletti si inventa una girata di testa imprendibile per Sorrentino che però si riscatta proprio al 90' negando la doppietta alla punta.