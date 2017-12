Serie A, Chievo-Bologna 2-3: Destro trascina Donadoni

Nel primo anticipo della 18.a giornata di Serie A il Bologna batte 3-2 il Chievo al Bentegodi al termine di una sfida spettacolare. Protagonisti della serata Mattia Destro (autore di una doppietta, rete decisiva al 90') e Simone Verdi (gol e assist). Donadoni ritrova il successo dopo due ko e aggancia in classifica Milan e Atalanta a quota 24. Continua invece la crisi per Maran con 3 sconfitte e 1 pari negli ultimi 4 turni di campionato.



LA PARTITA

Match intenso e ricco di emozioni fin dall'avvio. Dopo solo 4' di gioco i rossoblù sbloccano il match: corner di Verdi e stacco di Destro. L'undici di Maran reagisce ma sono ancora gli ospiti a sfiorare il gol: Sorrentino respinge su Verdi (tentativo diretto da calcio d'angolo) e si oppone al colpo di testa di Krejci da due passi. Dal possibile 0-2 si passa al pari veneto: al 32' Inglese incorna saltando più in alto di tutti su tiro dalla bandierina di Birsa. La rete galavanizza i padroni di casa: Mirante è costretto a un grande intervento per sbarrare la strada a Cacciatore.



Nella ripresa il risultato cambia ancora al 50': Sorrentino non è preciso sul mancino di Masina e Verdi non si lascia sfuggire l'occasione per il tap-in. Di nuovo in svantaggio il Chievo prova a rispondere: Mirante blocca la conclusione di Hetemaj. Per cercare di aggiustare il risultato Maran inserisce Pellissier al posto di Pucciarelli e tuttavia i felsinei vanno a un passo dal tris: il pallonetto di Verdi viene salvato sulla linea da Gamberini.



Il difensore felsineo è emulato da Maietta (tocco ravvicinato di Pellissier) in un convlulso finale nel quale Poli lascia i compagni in 10 (doppia ammonizione) e Mirante vola a deviare il colpo di testa di Inglese. Il portiere rossoblù all'85' può solo sfiorare il sinistro di Cacciatore che si infila all'angolino per il 2-2 (convalidato dopo 4' dall'arbitro Manganiello dopo aver rivisto le immagini al monitor per essere sicuro della posizione buona di Stepinski). La gioia dei clivensi dura poco: allo scadere Destro approfitta dello scivolone dello stesso Cacciatore e batte Soorentino. Prima del triplice fischio conclusivo c'è spazio per un'ultima emozione: la traversa di Tomovic.