Serie A, chi si salva tra Genoa, Empoli e Crotone?

Alzi la mano chi, solo qualche mese fa, non aveva esclamato: "Zona retrocessione già decisa: Crotone, Palermo e Pescara sono in serie B". E invece il campionato si ritrova a due turni dalla fine senza sapere chi sarà la terza squadra retrocessa dopo rosanero e abruzzesi: merito del cuore dei calabresi ma anche del braccino di toscani e liguri.



Con la vittoria sull'Udinese, il Crotone si è guadagnato - perlomeno - un finale di speranza: il calendario dice Juventus in trasferta e Lazio (magari già quarta) in casa ma contro questo Genoa - capace di battere l'Inter più disastrata del recente passato e poi di perdere con il Palermo - e questo Empoli - che ha preso tre gol da un Cagliari senza obiettivi - sarebbe un delitto lasciare qualcosa di intentato.



Gli uomini di Juric avranno Toro in casa e Roma fuori mentre Martusciello affronterà l'Atalanta al Castellani e il Palermo al Barbera: chi andrà in serie B?