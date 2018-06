Serie A, Cannavaro: "Sarà ancora Juventus-Napoli"

Fabio Cannavaro ha scelto l'Italia per il ritiro estivo del suo Guangzhou Evergrande, ne abbiamo approfittato per chiedergli un parere sulla nuova serie A: "La Juventus è composta da 20 giocatori tutti di livello altissimo, gli altri devono rinforzarsi velocemente per impensierirla. Vedo ancora il Napoli come rivale più accreditata, hanno mantenuto lo stesso organico prendendo un tecnico internazionale come Ancelotti che potrà sfruttare il fantastico lavoro di Sarri".



Dal campionato alla Nazionale: "Mancini ct è stata la scelta giusta perché ha ottima esperienza e ha vinto sia in Italia che all'estero. Però Roberto va fatto lavorare, da solo non ce la può fare: ci sono ancora tante cose da realizzare, a livello di Federazione, di disponibilità dei giocatori e dei club".



Infine, un parere sul negativo Mondiale di Messi: "Mi auguro per lui che l'Argentina passi agli ottavi di finale. Su di lui c'è una pressione fortissima e troppe critiche, non può vincere le partite da solo. Resta un giocatore straordinario ma ha sempre bisogno di una squadra attorno come succedeva a Maradona, Pelé o succede a Cristiano Ronaldo oggi".