Serie A, Candreva-gol, l'Inter ritrova la vittoria in trasferta

Per il regalo di Natale bisogna attendere la sfida di mercoledì contro la Lazio (dove Joao Mario sarà squalificato), ma intanto l'Inter sul campo del Sassuolo centra la seconda vittoria consecutiva, subendo in entrambi i casi zero gol, e ritrova i tre punti in trasferta che mancavano da fine settembre (0-2 ad Empoli). Un successo di misura, firmato Candreva in apertura di secondo tempo, che non cancella ancora i tanti dubbi che pendono sulla squadra nerazzurra, tanto brava a creare molte occasioni nonostante Icardi sia stato poco coinvolto nella manovra tanto quanto sconcertante nel non riuscire a gestire un match che poteva essere più tranquillo. Contro un Sassuolo a dir poco decimato, i nerazzurri devono comunque attaccarsi a due grandi parate di Handanovic e non riescono a congelare il risultato denotando la solita carenza di fiato nel finale. Gli emiliani ci mettono tutto l'impegno del caso ma hanno tutte le scusanti possibili per giustificare l'ottava sconfitta delle ultime tredici partite (Europa League compresa). Per Pioli, che regala anche quattro minuti di partita a Gabigol, c'è ancora tanto lavoro da fare ma a 27 punti si può guardare anche la classifica con un animo diverso.

SASSUOLO-INTER 0-1 (Tabellino, cronaca e classifiche)

Pioli conferma l'Inter più compatta dell'ultimo periodo con Melo davanti alla difesa mentre Di Francesco - con dieci indisponibili - fa quel che può non rinunciando al 4-3-3. La partita è vivace perché i nerazzurri tengono il pallino in mano ma denotano i soliti sbandamenti difensivi che il Sassuolo non capitalizza per sbavature finali o parate di Handanovic. La costante interista è Candreva che sulla destra mette sempre in difficoltà Dell'Orco, al 16' la conclusione è deviata da Acerbi ma finisce sul palo a Consigli battuto. Alla mezz'ora l'esterno romano sforna un bel cross per Icardi che sbuca alle spalle di Antei ma devia di testa a lato. La risposta del Sassuolo è nel gran lancio di Sensi che Defrel, con deviazione volante, trasforma in quasi gol prima del miracolo di Handanovic. Botta e risposta, Consigli interviene bene sul destro di Perisic dall'area piccola.



La partita si sblocca in apertura di ripresa: azione di Joao Mario che prova anche la conclusione, deviata da Consigli a centro area dove Candreva ne approfitta per ribadire in rete. Il vantaggio non cambia l'Inter, che rimane pericolosa intorno all'area neroverde ma balla parecchio dalle parti di Handanovic, lo sloveno al 63' deve superarsi sul piatto al volo di Sensi. L'occasione più grande per i neroverdi a sei minuti dalla fine, l'incursione di Ragusa viene spazzata da Miranda direttamente sul volto di Iemmello che per poco non trova il gollonzo. Ma nel finale è Perisic a mangiarsi due chance, una più clamorosa dell'altra: in entrambe bravo Consigli, ma sulla seconda è imperdonabile l'errore del croato. Il doppio giallo in diciassette minuti a Felipe Melo priva Pioli sia del brasiliano che di Joao Mario in vista della Lazio.