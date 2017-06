Serie A campionato europeo più prolifico: 1123 gol

L'ultima giornata di serie A era partita abbastanza bene sotto il profilo dei gol con le quattro marcature nei primi due anticipi ma domenica il campionato italiano si è proprio scatenato: 40 reti nelle restanti otto partite, utili a far registrare un record europeo.



La serie A 2016-17 è infatti stato il campionato più prolifico in Europa con 1123 gol totali, davanti alla Liga 1118 (superata proprio domenica), Premier League (1064), Ligue 1 (991) e Bundesliga (877). Un dato che non sorprende visto l'intero andamento del nostro campionato, che alla 33.ma giornata aveva battuto il proprio record di gol in una giornata: 48.



Spettacolo e divertimento, dunque. Ma c'è chi punta il dito sulla scarsa competitività del campionato: ben otto squadre con più di 60 gol subìti (di cui tre con più di 70, Pescara la peggiore con 81), sei attaccanti con più di venti gol segnati (Dzeko il capocannoniere con 29), due squadre con 90 o più gol fatti (Napoli e Roma) e solo una squadra - la Juventus con 27 - con una media-gol subìti minore di uno a partita.