Serie A, Cagliari-Udinese 2-1, scatto salvezza di Lopez

I tifosi chiedevano di tirare fuori gli attributi dopo appena due minuti, il Cagliari ci ha messo di più: ha usato la testa. Anzi, le teste. Quelle di Pavoletti e di Ceppitelli, nello specifico: è grazie a loro che i sardi, al termine di una settimana in ritiro dopo tre sconfitte di fila, ritrovano il sorriso battendo 2-1 in rimonta l'Udinese. Un vero e proprios scatto salvezza quello di Lopez e della sua squadra, mentre al contrario Oddo, che pure ha ancora un punto in più dei rivali, si ritrova sempre più nei guai avendo perso la nona partita di fila.



Come aveva fatto con la Lazio, l'Udinese parte bene e va in vantaggio con Lasagna: stavolta il merito dell'attaccante è relativo, perchè fa quasi tutto Barak con uno slalom pazzesco sulla sinistra e il cross perfetto per Lasagna che deve solo spingere in rete da due passi. Il Cagliari non impiega molto a rimontare: al 21' sè già 1-1, con Pavoletti che non fallisce il tap-in dopo il palo di Cigarini su punizione.



Nella ripresa il leitmotiv della partita non cambia: col passare dei minuti, però, l'Udinese sembra lasciare troppo campo al Cagliari e alla fine viene punito dal gol di Ceppitelli nato da un corner perfetto di Cossu, la vecchia bandiera sarda che torna a essere decisiva in versione assist-man. Così Lopez si mette alle spalle il momento no, mentre Oddo non esce dall'incubo.