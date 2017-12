Serie A, Cagliari-Sampdoria 2-2: Quagliarella non basta a Giampaolo

La Sampdoria frena ancora. Nel primo anticipo della 16.ma giornata di Serie A Giampaolo rimedia un 2-2 a Cagliari che lascia l'amaro in bocca ai liguri Pareva infatti che i blucerchiati avessero messo al sicuro il match grazie alla doppietta di Quagliarella ma nella ripresa il rocambolesco gol di Farias ha cambiato tutto risvegliando avversari fino a quel momento in letargo o quasi. Rimandato dunque per la terza gara di fila l'appuntamento con i tre punti. Lopez si gode invece una rimonta insperata e a un certo punto davvero inimmaginabile facendo un passo avanti importante in classifica.



LA PARTITA



Dopo un'occasione per Joao Pedro (piatto destro sul fondo da buona posizione) gli ospiti passanno all'11': Ramirez mette in mezzo, Romagna non ci arriva e Quagliarella quasi in spaccata anticipa Cragno. L'attaccante blucerchiato 8' più tardi trova il raddoppio con un preciso mancino su assist di tacco del solito Ramirez. I padroni di casa sembrano in bambola (soprattutto in difesa) e non riescono ad abbozzare una reazione (solo sul finale di frazione Ionita mette i brividi a Viviano). L'undici di Giampaolo così insiste e potrebbe anche dilagare: Cragno sbarra la strada a Torreira e si oppone alla grande al sinistro di Ramirez. Il primo tempo dei sardi è davvero da dimenticare anche perchè nell'ordine Ceppitelli, Faragò e Dessena sono costretti a lasciare il terreno di gioco per guai muscolari.



Nella ripresa i liguri controllano senza problemi fino al 57' quando il corso del match in modo imprevisto: Viviano compie un pasticcio rinviando addosso a Farias che segna così 'involontariamente' la rete dell'1-2. L'estremo difensore si fa perdonare (in parte) salvando su Pavoletti ma al 60' è costretto a capitolare: traversone di Ionita e stacco vincente del centravanti ex Napoli, bravo a beffare l'incerto Silvestre. Il Cagliari spinge alla ricerca del sorpasso assediando i rivali: la botta dello scatenato Farias esce non di molto. La pressione dei sardi a poco a poco diminuisce leggermente di intensità: la sfida scorre senza scossoni e viene accesa solamente a 5' dal termine dal destro di Caprari respinto da Cragno e dal tentativo impreciso di Farias. In pieno recupero l'ultima emozione: ancora Cragno dice di no a Caprari e Van der Wiel si immola sulla ribattuta di Quagliarella.