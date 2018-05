Serie A, Cagliari-Roma 0-1: decide Under

Scatto Champions. La Roma si insedia in solitaria al terzo posto in classifica staccando la Lazio (+2) e mantenendo il +4 sull'Inter a 180' dalla fine del campionato: biancocelesti e nerazzurri si sfideranno il 20 maggio all'Olimpico in una sorta di spareggio. La Lupa non ha brillato a Cagliari dove è andata in scena, come aveva pronosticato Di Francesco alla vigilia, una battaglia (calcistica) anche perché l'undici di Lopez (1 vittoria nelle ultime 8) è invischiato nella lotta salvezza e se la stagione finisse oggi sarebbe retrocesso. D'altra parte alla Sardegna Arena la Juventus capolista aveva conquistato il bottino pieno faticando tremendamente: DiFra può essere soddisfatto (al netto delle assenze) per la capacità dei suoi, reduci dalla cocente delusione europea, di lottare su un campo ostico. La qualificazione alla Coppa dalla grandi orecchie è sempre più vicina.



LA PARTITA (Qui cronaca e tabellino)

L'avvio è complicato per gli ospiti che rischiano dopo appena 20'': il gran sinistro di Deiola mette i brividi ad Alisson. I giallorossi, con l'esordiente Capradossi al fianco di Fazio in difesa (Manolas dà forfait nel riscaldamento per un problema alla coscia destra), soffrono l'aggressività dei rivali e concedono a Farias l'opportunità di andare al tiro dal limite (fuori di poco). Tuttavia i capitolini, superati gli sbandamenti inziali, alla prima occasione sfiorano il vantaggio (Lykogiannis salva su Under) e al 15' passano: l'esterno turco supera Cragno grazie a un preciso colpo di biliardo col mancino.



Sotto di un gol i rossoblu provano a reagire pressando in maniera veemente ma l'undici di Di Francesco contiene senza troppi patemi alzando e abbassando il ritmo a proprio piacimento. Nella parte finale della frazione i padroni di casa aumentano però progressivamente il forcing (Ionita toglie il respiro a De Rossi) e vanno a un passo dal pari: Alisson è miracoloso nel respingere la deviazione fortuita di Bruno Peres (in precedenza Pavoletti non era riuscito a dare forza al suo tentativo ravvicinato).



La ripresa regala ancora più emozioni perché il Cagliari, che a tratti schiaccia i rivali costringendoli sulla difensiva, spreca una grande chance (Farias perde il pallone a tu per tu con Alisson) e sul fronte opposto Dzeko spaventa Cragno al termine di un'iniziativa personale (destro velenoso largo non di molto). Al 72' i sardi protestano per un intervento di Kolarov ai danni di Farias dopo un pasticcio di Florenzi: per l'arbitro Di Bello e il Var Tagliavento l'entrata del laterale bosniaco è sul pallone. Negli ultimi minuti è assalto rossoblu, complice il calo fisico dei dirimpettai: Alisson sbarra la strada a Sau blindando i tre ounti.

LE STATISTICHE

- La Roma non rimaneva imbattuta per 10 partite fuori casa, nel corso della stessa stagione di A, da aprile 2015 (6V, 4N nella striscia attuale).

- I giallorossi non mantenevano la porta inviolata per tre match consecutivi in trasferta in campionato dallo scorso ottobre.

- La Roma non vinceva quattro gare di fila in campionato dallo scorso novembre.

- La formazione giallorosso ha inoltre segnato 10 reti nelle ultime quattro partite di A, tante quante ne aveva realizzate nelle precedenti sette.

- Il Cagliari ha perso sei delle ultime otto partite in Serie A (1V, 1N), subendo ben 17 reti nel parziale.

- Nelle ultime otto gare da titolare in Serie A Cengiz Ünder ha partecipato attivamente a otto reti (sette gol e un assist), nelle precedenti sei dal primo minuto non era stato coinvolto in alcun gol.

- Infatti, i sette gol di Cengiz Ünder in questo campionato sono tutti arrivati giocando dal primo minuto.

- Il Cagliari è la squadra che ha subito più gol nei primi 15 minuti in questo campionato (11 reti).

- Esordio in Serie A per Elio Capradossi. Il centrale giallorosso ha disputato 11 partite nella stagione di B in corso con il Bari.