Serie A, Cagliari-Napoli 0-5: azzurri a +4 sulla Juve

Missione compiuta per il Napoli, che sbanca la Sardegna Arena di Cagliari e complice la nevicata di ieri sullo Stadium vola momentaneamente a +4 sulla Juventus. Tutto facile per gli uomini di Sarri, che dilagano 5-0 nonostante un avvio molto aggressivo dei padroni dì casa: Callejon sblocca la gara su assist di Allan poco prima della mezz'ora, Mertens firma il raddoppio sfruttando il guizzo di Hysaj nel finale della prima frazione. Nella ripresa è dominio Napoli e arrivano anche le reti di Hamsik, su assist di Insigne, e dello stesso numero 24, che su rigore finalmente si sblocca e trova il primo gol in campionato del 2018. Nel finale punizione gioiello di Mario Rui, che firma la manita.

Cagliari-Napoli 0-5 (tabellino e cronaca)

Nessuna sorpresa nell'undici di Sarri, che per tentare la fuga virtuale sulla Juventus si affida ai suoi titolarissimi, qualche novità invece da parte di Diego Lopez, che a sorpresa schiera lo 'juventino' Han in attacco al fianco del grande ex Pavoletti e dà una chance dal primo minuto a Lykogiannis. La linea a tre difensiva è formata da Castan, Ceppitelli e Romagna, in cabina di regia agisce Barella.

Avvio di gara a 100 all'ora, il Cagliari è molto aggressivo e attua un pressing coraggioso, dopo 4' Insigne spreca svirgolando da ottima posizione, ma Pavoletti risponde subito spaventrando Reina (6'). Pochi minuti e l'ex attaccante azzurro è di nuovo pericoloso sul suggerimento dello scatenato Han, ma l'occasione più grande capita a Mertens al 15': il belga calcia fuori da pochi passi, ma c'erano gli estremi per fischiare il rigore. La partita resta equilibrata e molto combattuta, il pubblico della Sardegna Arena si accende trascinato dalle giocate di Barella e Han, Mertens cestina uno splendido assist di Callejon poi, prima della mezz'ora, lo stesso spagnolo sblocca la gara fulminando Cragno dal limite dell'area su suggerimento del solito straripante Allan.Il gol taglia le gambe ai giocatori di casa, che abbassano il ritmo e lasciano campo ai palleggiatori di Sarri: in chiusura della prima frazione Mertens raccoglie l'assist di Hysaj e conferma di avere nel Cagliari una delle sue vittime preferite siglando il 2-0 con cui si va negli spogliatoi.

La ripresa inizia senza cambi e con il Napoli alla ricerca del tris che chiuderebbe la gara. Jorginho, diffidato, rischia un giallo per un intervento a centrocampo (sabato sera c'è la Roma), poi Insigne e Allan impegnano Cragno, che 'conserva' lo 0-2. Il Napoli fa possesso e controlla il ritmo a piacimento, gli uomini di Sarri giocano sempre al massimo a due tocchi e l'azione che porta al 3-0 è uno spettacolo a cui Insigne (assist) e Hamsik (sinistro all'incrocio) mettono la ciliegina. Il tris chiude il match e scatena la mini contestazione dei tifosi sardi, che fischiano Lopez per aver sostituito Han: cambio anche per Mertens, che non la prende benissimo (al suo posto Zielinski). Il Cagliari è alle corde, gli azzurri continuano a macinare gioco anche se a ritmi più blandi e Insigne va alla continua ricerca del primo gol in campionato nel 2018, che puntualmente arriva su calcio di rigore da lui stesso conquistato (72'). Nel finale Mario Rui e Callejon vanno vicini alla manita, che firma il difensore ex Roma con una stupenda punizione dal limite sul tramonto della partita. Missione compiuta, il Napoli va in fuga, anche se è solo virtuale.