Serie A, Cagliari-Milan 2-1: decide Pisacane nel recupero

Si conclude con una vittoria all'ultimo respiro l'ultima gara ufficiale del Cagliari al Sant'Elia. Pisacane approfitta di un errore di Donnarumma e fa esplodere per l'ultima volta lo stadio dei rossoblu, regalando a Rastelli una vittoria prestigiosa. Partita divertente fin dall'avvio, coi rossoblu molto volitivi e in vantaggio nel primo tempo grazie a Joao Pedro. Nella ripresa Bacca si fa parare un rigore dall'esordiente Crosta (19 anni), Lapadula pareggia (sempre dal dischetto), poi Paletta viene espulso (per la quinta volta) e Pisacane trova il gol da tre punti.

Sorprese nelle formazioni di entrambe le squadre: Montella lascia fuori Deulofeu per lanciare Honda, premiato con la fascia di capitano per l'ultima presenza in rossonero, e rispolvera Bacca in attacco, mentre Rastelli concede l'emozione del debutto in A al 19enne Crosta, ex portiere della Primavera del Milan.

L'inizio è tutto di marca Cagliari, che vuole onorare l'ultimo match ufficiale al Sant'Elia: Borriello sfiora il vantaggio dopo pochi secondi, poi Ionita centra una clamorosa traversa e intorno al 20' arriva il gol firmato Joao Pedro, bravo a scattare sul filo del fuorigioco sul suggerimento di Borriello e a battere Donnarumma col piattone. Il gol subito scuote i rossoneri, Bacca avrebbe la palla del pari, ma Crosta è super e l'orologio dell'arbitro non suona. A metà primo tempo time out per il caldo che il pubblico non gradisce, dopo il cooling break ancora meglio il Cagliari: Donnarumma salva su Farias in uscita, poi Faragò calibra male il cross da ottima posizione. Nel finale Montella perde Suso per infortunio e inserisce un vivace Ocampos, con lui il Milan guadagna campo, ma le occasioni comunque scarseggiano.

A inizio ripresa chiaro segnale di Montella, che mette Lapadula al posto di Vangioni per provare ad essere più pericoloso. Il Milan gioca costantemente nella metà campo dei padroni di casa, che si chiudono bene (rischiano solo su un tiro di Bacca respinto involontariamente da Lapadula) e provano a fare male in ripartenza, ma intorno al quarto d'ora la supremazia territoriale dei rossoneri paga: Ionita stende Paletta in area, Bacca si presenta sul dischetto e Crosta respinge la sua conclusione facendo esplodere il Sant'Elia e rendendo il proprio debutto ancor più indimenticabile. L'episodio del rigore accende la partita, il Cagliari sfiora il 2-0, poi Crosta esce basso su Bacca e per Abisso è di nuovo rigore: questa volta il portierino non compie il miracolo e Lapadula pareggia, poco dopo Paletta rimedia la quinta espulsione del suo campionato e lascia i suoi in 10. Montella toglie Bacca (deludente la sua ultima gara in rossonero) e riprestina la linea a 3 con Zapata, Rastelli toglie Borriello e inserisce Han, cui poco dopo viene giustamente annullato un gol. Quando la gara sembra indirizzata ormai sull'1-1, una punizione di Joao Pedro mette in difficoltà Donnarumma, che sbaglia e lascia il pallone a Pisacane, partito probabilmente in posizione irregolare. Il gol e la vittoria sono il modo migliore per dire arrivederci al Sant'Elia.