Serie A, Cagliari-Milan 1-2: rossoneri nel segno di Kessié

Il Milan torna da Cagliari con tre punti preziosi nel segno del due: due come i gol segnati da Kessié, due le vittorie consecutive come non accadeva da settembre. Ma Gennaro Gattuso ha almeno un altro buon motivo per sorridere, anche perché nella conferenza della vigilia aveva ammesso essere un punto sul quale stava lavorando: nonostante la botta subita a freddo - doppiamente sanguinosa visto il mezzo errore di Donnarumma -, i rossoneri hanno la pazienza e la forza di ribaltare il risultato già nel primo tempo per poi difenderlo nel finale di partita.



Partita subito in salita per il Milan che subisce l'avvio a giri elevati del Cagliari, Barella dopo otto minuti rientra da sinistra e dal limite dell'area scocca un destro a giro preciso ma non violento. Donnarumma si tuffa con un pizzico di ritardo e non riesce ad evitare il gol. I rossoblù perdono Sau per infortunio (dentro Farias) ma rischiano sui tentativi di Kessié e Kalinic, bravo Cragno a metterci una pezza. Il pari è comunque nell'aria e arriva su calcio di rigore, protagonisti gli stessi due milanisti: il croato subisce fallo in area da Ceppitelli, l'ivoriano spiazza il portiere avversario dal dischetto. Il raddoppio sul finale di tempo è ancora nel segno di Kalinic-Kessié: assist del primo (forse in leggero fuorigioco), inserimento e rete del secondo.



Il Milan riesce a tenere ritmi e distanze giuste anche nella ripresa, soffrendo un po' la bufera di vento sopra la Sardegna Arena. Un paio di tentativi di Bonaventura e Calhanoglu possono valere il tris che però non arriva, due brividi firmati Pavoletti stoppati da Donnarumma. Solo nel finale esce un po' di apprensione anche perché Ricardo Rodriguez si fa superare due volte col sombrero da Faragò e prende il doppio giallo: l'inferiorità numerica (che dura solo otto minuti visto che anche Barella si fa espellere) non incide sul risultato dei rossoneri, che salgono settimi superando l'Atalanta.