Serie A, Cagliari-Juventus 0-1, Bernardeschi gol, rabbia sarda

La Juve vince, il Cagliari protesta. Finisce 1-0 alla Sardegna Arena, decide un gol di Bernardeschi al 29' della ripresa, forse nel momento più complicato della partita. I campioni d'Italia vanno in vacanza a -1 dal Napoli, in ansia per l'infortunio di Dybala, ma con la consapevolezza di aver portato via forse più di quanto meritato.



L'inizio è tutto bianconero: Dybala colpisce la traversa su punizione, Bernardeschi il palo con un gran sinistro a giro, poi Higuain è pericoloso un paio di volte. Sembra la solita Juve devastante dell'ultimo periodo, ma in realtà presto svanisce, perché il Cagliari prende coraggio, con un Pavoletti in grado di mettere in difficoltà Benatia e Chiellini. Szczesny, coì, è costretto al doppio miracolo, prima su un colpo di testa di Pavoletti, poi su una conclusione di Farias deviata sul palo.



Non solo, in apertura di ripresa la Juve perde subito Dybala: Allegri sceglie Douglas Costa, poi perde anche Khedira e mette dentro Mandzukic passando al 4-2-3-1. Le occasioni però latitano: Chiellini manda di testa alto, poi il Cagliari continua a tenere bene il campo senza mai farsi schiacchiare. Il gol partita arriva su una ripartenza: Douglas Costa trova Bernardeschi a centro area e l'ex viola da pochi passi non sbaglia.



Qui esplode la rabbia del Cagliari, perché a inizio azione Benatia rifila una gomitata a Pavoletti non vista dall'arbitro, né dal Var. E la rabbia raddoppia quando pochi minuti dopo Bernardeschi allarga il braccio per intercettare un cross, ma Calvarese e Banti non intervengono assegnando semplice calcio d'angolo. La Juve arretra e resiste: stavolta ha vinto senza convincere. Ma alla fine è lì, a -1 dal Napoli.