Serie A, Cagliari-Juve 0-2, Higuain doppietta: +7 sulla Roma

CAGLIARI-JUVE 0-2 (tabellino, cronaca e classifica)



Ci volevano folate di vento contrario ben più potenti per tenere a freno questa Juve. A Cagliari arriva un'altra vittoria, la quinta consecutiva in campionato: un piccolo record stagionale, visto che finora i campioni d'Italia si erano sempre fermati a quattro. Non stavolta, non ora che il nuovo sistema di gioco - come dice Allegri - ha ridato entusiasmo. Non ora, di sicuro, che Gonzalo Higuain si è rimesso a fare il fenomeno: al Sant'Elia è la sua doppietta a fissare il risultato sul 2-0 e a portarlo in vetta alla classifica cannonieri con Dzeko a quota 18 gol, sono le sue 11 reti nelle ultime 9 giornate ad aver consentito ai bianconeri di fare il vuoto tra loro e le rivali, con la Roma a -7 e il Napoli a -9.



Non è una Juve ammaliante, a dire il vero, quella che va in scena in Sardegna: la seconda rinuncia consecutiva a Pjanic fa pensare che le 5 stelle possano anche non vedersi in Champions. Certo, Marchisio non è l'ultimo arrivato: magari non è in condizione, magari non ha le stesse qualità del bosniaco, ma fa bene Allegri a dargli minuti per tornare al top, soprattutto se viene ricambiato con l'assist per il tocco morbido di Higuain che vale il vantaggio al 37'. Fino a quel momento poco o nulla: un'occasione sprecata da Mandzukic, una punizione di poco a lato di Bruno Alves e un rigore negato ai sardi per spinta di Alex Sandro su Dessena. Più l'infortunio di Chiellini che al 17' lascia il campo dopo aver rischiato un altro penalty con un fallo al limite su Barella.



Nel secondo tempo la Juve ci mette poco a chiudere o conti: Dybala fa il 10 con il filtrante per il Pipita, Higuain fa il 9 col diagonale vincente del 2-0, Rafael non fa più di tanto il numero 1 perché non sembra impeccabile. Cagliari riabbraccia Ibarbo dopo oltre due anni, ma con i sardi in dieci per l'espulsione di Barella al 67', a quel punto è tutto più semplice per i bianconeri che nel finale colpiscono una traversa con Mandzukic (e sulla stessa azione Rafael si riscatta con un miracolo su Dybala). Prima c'era stata gloria anche per Buffon, autore di un intervento spettacolare su un tiro di Pisacane utile a lasciare la porta inviolata. Perché alla fine, Higuain a parte, il segreto della nuova Juve è proprio questo: Allegri ha schierato un attaccante in più abbandonando il 3-5-2 e ha ottenuto l'effetto di proteggere di più la difesa, sempre imbattuta nelle ultime 5 gare. È anche e soprattutto così che si vincono (e stravincono) gli scudetti.