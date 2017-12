Serie A, Cagliari-Inter 1-3: nerazzurri in testa

Almeno per una notte l'Inter guarda tutti dall'alto della classifica. Gli spallettiani vincono a Cagliari e mettono pressione alle rivali scudetto. Con questi numeri (16 gare di fila senza sconfitte, 8 risultati utili consecutivi in trasferta) il tricolore non è più un sogno e del resto lo stesso Spalletti nella conferenza stampa della vigilia aveva detto che il gap con le altre big non c'è più. I nerazzurri confermano per l'ennesima volta di avere le giuste armi per ambire ad arrivare primi al traguardo: il cinismo e la praticità ma anche la capacità di soffrire, di illudere 'sadicamente' gli avversari per poi colpirli alla prima occasione. Emblematici in tal senso Handanovic, una sicurezza tra i pali, e Icardi, che segna praticamente al primo tiro dimostrando di essere letale, un vero e proprio bomber di razza (15 reti in questa stagione). Non va poi dimenticato Candreva, autore di una prova superlativa. Napoli, Juve e Roma sono dunque avvisate.



CAGLIARI-INTER 1-3 (Qui cronaca e tabellino)



L'aggressività e il pressing dei rossoblù mettono in grande difficoltà l'Inter in avvio. I nerazzurri subiscono l'iniziativa e il tirmo degli avversari senza riuscire a prendere le necessarie contromisure e affidandosi ad Handanovic, decisivo con un intervento da campione su Pavoletti. I nerazzurri provando ad alzare il baricentro con il trascorrere dei minuti e tuttavia non si fanno vedere con una certa pericolosità dalle parti di Rafael fino al 29', quando passano in vantaggio. Candreva mette in mezzo dalla destra, Perisic tiene vivo il pallone e Icardi è il più lesto di tutti a insaccare gelando la Sardegna Arena.



Il centravanti argentino 6' più tardi fallisce l'occasione del raddoppio dopo un'uscita a vuoto dell'incerto Rafael su traversone di Vecino. La squadra di Lopez paga il notevole sforzo della fase iniziale e gli ospiti tentano di approfittarne: il destro di Santon finisce fuori non di molto.



Nella ripresa, al netto di una conclusione (deviata) di Barella, l'undici di Spalletti controlla abbastanza agevolmente e trova il raddoppio al 55' grazie a Brozovic, entrato da soli 2' al posto di Vecino (risentimento ai flessori della coscia sinistra, possibile uno stiramento). Il centrocampista croato segna di piatto destro capitalizzando il passaggio di Candreva. Il match sembra chiuso con un Cagliari privo di energie ma al 71' Pavoletti riapre i giochi: lo splendido destro al volo non lascia scampo ad Handanovic (assit di Faragò). Nel finale il neoentrato Farias spreca da buona posizione e Icardi chiude definitivamente i conti all'83': destro al volo vincente dopo la respinta di Rafael sull'involontario campanile di Faragò. L'azione, manco a dirlo, era stata avviata dall'inesauribile Candreva.