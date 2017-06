Serie A, Cagliari-Genoa 4-1: crisi Juric

Non si arresta la serie di sconfitte del Genoa, che a Cagliari perde 4-1 e inanella il quarto ko consecutivo (quinto, non tenendo conto del recupero della terza giornata con la Fiorentina). Rastelli sale a 29 punti, lasciando Juric in crisi.



I liguri erano pure passati in vantaggio al 19' con la settima rete in campionato di Simeone, bravo ad impattare in tuffo di testa il cross di Edenilson ben servito da Cataldi, al debutto da titolare. Ma, per quasi tutto il match, giocato al Sant'Elia senza la curva Nord (squalificata due turni dopo Cagliari-Sassuolo quando rimase ferito uno steward), sono stati i sardi a condurre il gioco tanto che la squadra di Rastelli ribalta presto il risultato tra il 40' e il 44': prima il tap-in dell'ex Borriello, poi il gollonzo di Joao Pedro che si ritrova tra i piedi il tentato rinvio di Cofie.



Nella ripresa, il Genoa cerca di fare pressing più alto ma il copione non cambia. Il tris arriva al 60', dopo una serie di conclusioni respinte da Lamanna fino a quella di Borriello che prende in controtempo il sostituto di Perin. Al 64' il rigore di Farias (su fallo, piuttosto dubbio, di Izzo su Murru) completa il poker, in mezzo c'era stata anche una traversa dello stesso brasiliano. A dieci dalla fine espulso Capuano per doppio giallo, il secondo arriva per un'entrataccia su Pinilla, altro ex della partita, e che nel finale sfiora il 4-2 in acrobazia.



Genoa-Cagliari 4-1: cronaca, tabellino e classifiche