Serie A, Cagliari-Fiorentina 0-1: decide Babacar

Ci sono voluti 260 minuti di campionato per sbloccare la Fiorentina. La squadra di Pioli passa a Cagliari 1-0 grazie al gol a 10' dal termine di Babacar, che scongiura il "pericolo" del terzo pareggio senza reti consecutivo. Vittoria meritata per i viola, che hanno dominato per tutto il primo tempo sbattendo sempre contro un Cragno in serata di grazia e anche nella ripresa hanno creato molto più degli avversari. Un successo che rilancia i viola, a quota 26 punti, in chiave europea ed evidenzia tutti i limiti del Cagliari, incapace di reagire al predominio degli ospiti e senza vittorie ormai da cinque gare consecutive.

Cagliari-Fiorentina 0-1 (cronaca e tabellino)

La Fiorentina arriva in Sardegna reduce da 5 risultati utili consecutivi e con l'obiettivo dichiarato di fare bottino pieno per avvicinare l'Europa, Pioli perde all'ultimo minuto Pezzella e torna alla difesa a tre lanciando Milenkovic dal primo minuto, davanti confermata la coppia Thereau-Simeone. Difesa a 3 anche per Lopez, che rilancia Cossu da titolare tre anni dopo l'ultima volta, infoltisce il centrocampo schierando Barella da mezz'ala e conferma Joao Pedro dietro Pavoletti.

Avvio tutto di marca Fiorentina, nel primo quarto d'ora il Cagliari è costretto costantemente nella propria metà campo, ma gli uomini di Pioli sono troppo spesso imprecisi e non riescono a creare vere occasioni. Il primio a tirare verso la porta è Simeone, che prima impegna Cragno di sinistro e poi lo chiama al miracolo con un colpo di testa ravvicinato (25'). La Fiorentina capisce che il momento di accelerare, alza la pressione e cerca di sfruttare i molti errori in fase di impostazione dei sardi: su un pallone perso da Pavoletti Veretout e Simeone si lanciano in contropiede, ma il loro triangolo non si chiude e sul tiro di Chiesa Cragno è ancora super. Joao Pedro prova ad allentare la pressione con un paio di conlusioni da fuori, ma nel finale è ancora la Fiorentina a sfiorare il vantaggio prima con un'azione personale di Chiesa (che fa infuriare Benassi) e poi con un tiro dal limite dello stesso Chiesa.

La ripresa comincia con Farias al posto di Cossu e un Cagliari più coraggioso, dopo un minuto Pavoletti ci prova di testa. I rossoblu cercano di essere più aggressivi e di alzare il baricentro, ma la Fiorentina resta molto corta e tempo qualche minuto riprende il pallino del gioco. Al 55' l'occasione giusta per sbloccare il match capita sul piede di Simeone, ma la sua conclusione a botta sicura viene respinta da un super intervento di Romagna. Passano solo due minuti e la grande chance ce l'ha Badelj, che però tutto solo di testa mette incredibilmente fuori. Passati i pericoli il Cagliari si riorganizza, i viola fanno circolare bene la palla ma non riescono più ad essere davvero pericolosi e allora Pioli cerca una scossa inserendo Babacar (70'). Il "bomber di riserva" ci mette soltanto dieci minuti a graffiare, Chiesa la mette in mezzo, Simeone non riesce a toccare di testa e Babacar ci arriva con la punta beffando Cragno. Il gol subito accende gli animi del Cagliari, che provano a reagire con la forza dei nervi, ma non creano mai i presupposti per il pareggio e anzi nel recupero perdono anche Joao Pedro per un fallo volontario a palla lontana su Chiesa (espulsione diretta con l'ausilio del Var).