Serie A, Cagliari-Bologna 0-0: Donadoni quasi salvo

Cagliari e Bologna non riescono a farsi male, finisce 0-0 alla Sardegna Arena ed è un pareggio che va meglio agli ospiti che rimangono a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione mentre i padroni di casa non riescono a dare un scossone alla classifica e alla fine vengono fischiati dai tifosi. Risultato tutto sommato giusto anche se nella ripresa il Cagliari ci ha provato con più convinzione, trovando sulla sua strada un buon Mirante e anche un gol annullato a Sau.



Partita nervosa (otto ammoniti) e condizionata dal gran caldo, nel primo tempo una grande occasione per parte: al 21' Verdi chiude troppo il diagonale fallendo il tiro all'altezza del dischetto del rigore, nel finale ancora più clamoroso l'errore di Pavoletti che, solo di fronte a Mirante, di sinistro alza sopra la traversa l'ottimo cross di Padoin.



I sardi rientrano in campo dopo l'intervallo con più voglia, alzano i ritmi e creano subito le premesse per il gol, che arriverebbe anche con Sau al 54' ma Doveri annulla per un controllo di mano dell'attaccante. Cinque minuti più tardi è invece Mirante a negare la gioia della rete al capitano dei padroni di casa, nel finale i ritmi - complice il gran caldo e qualche crampo - calano fino al triplice fischio.