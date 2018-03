Serie A, Boxing Day, sosta lunga e via il 19 agosto: ecco le novità

La stagione è entrata nel vivo, ma c'è già chi lavora per la prossima. Non solo i direttori sportivi, ma anche la governance del calcio italiano: così in Lega, dove lunedì si terrà un'assemblea, sono già all'ordine del giorno le date del 2018-19. Secondo quanto pubblicato dalla Gazzetta dello Sport emergono una serie di indicazioni rilevanti.



La prima giornata di campionato si dovrebbe giocare il 19 agosto 2018: anche in assenza di Mondiali ed Europei a fine stagione, l'inizio sarà fissato al primo weekend dopo Ferragosto. La novità è che sarebbero tre, anziché due, i turni da disputare prima della sosta per le nazionali: si andrà in campo, infatti, anche il 26 agosto e il 2 settembre (che l'anno scorso era il giorno della disfatta dell'Italia a Madrid). Per ora è solo un'ipotesi: con questo calendario, i turni infrasettimanali saranno due (uno a settembre, l'altro ad aprile); nel caso in cui si dovesse cominciare il 26 agosto, allora bisognerebbe fissare un terzo mercoledì di Serie A.



La seconda grande novità allo studio è il Boxing Day, stile Premier League: oltre a replicare la formula dello scorso campionato, con giornate in programma il 23 e il 30 dicembre, c'è la possibilità che si giochi anche a Santo Stefano. In questo caso, sosta immediata a Capodanno, niente Serie A il 6 gennaio e ripresa nel weekend tra il 12 e il 13 con la Coppa Italia, mentre il campionato tornerebbe la settimana successiva. L'ultima giornata di campionato dovrebbe giocarsi il 26 maggio 2019, la Supercoppa italiana il 12 agosto.