Serie A, Bologna-Sampdoria 3-0: Donadoni settimo

Netto 3-0 nel primo anticipo della quattordicesima giornata di serie A: al Dall'Ara, il Bologna batte la Sampdoria e fa un bel balzo in classifica in attesa delle altre partite. Una sconfitta senza appello per la squadra di Giampaolo, incapace di reagire anche dopo la contestata espulsione di Torosidis a fine primo tempo che lascia i blucerchiati in superiorità numerica per tutta la ripresa ma senza risultati apprezzabili. Di contro, un successo che vale per Donadoni con Verdi in formato Nazionale e la momentanea settima posizione davanti al Milan.



La partita si sblocca subito, passano tre minuti e Verdi si trova nella posizione giusta per ribadire in rete la corta respinta di Viviano sul tiro di Destro. L'esterno poi batte il corner sul quale incorna alla grande Mbaye (terzo gol in serie A, terzo alla Samp): siamo al 23' e il match sembra già indirizzato. Ci prova Torosidis a ravvivarlo: prende due cartellini gialli in due minuti, contestatissimo il secondo. Zapata prova a involarsi verso Mirante, Torosidis guarda il pallone e con la tibia sfiora la gamba del colombiano che si auto-sgambetta: intervento negligente secondo l'arbitro, che estrae il secondo giallo.



Donadoni inserisce Maietta per Destro e si copre, Giampaolo prova la carta Caprari per Ramirez ma gli ospiti si fanno pericolosi solo due volte. Mirante sicuro sul sinistro dell'argentino e ancora preciso sul tiro da fuori area di Caprari dopo il palo Verre. Il merito dei rossoblù è quello di non mollare, fino al 3-0 di Okwonkwo entrato a metà ripresa per Verdi.