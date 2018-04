Serie A, Bologna-Roma 1-1, Dzeko salva Di Francesco

Avrà anche trovato il pareggio nel momento più difficile, ma l'impressione è che la Roma torni da Bologna con la sensazione di aver perso due punti, più che guadagnato uno. Dzeko, tenuto a riposo in vista del Barcellona, dimostra a Schick come si fa il centravanti, mettendoci la testa sul cross di Perotti per anticipare il difensore e realizzando il gol che almeno serve a muovere la classifica. Nella rincorsa alla Champions è una piccola frenata che i giallorossi, in virtù del terzo posto e del vantaggio sulle rivali, al momento possono comunque consentirsi.



A chi in teoria non è più consentito sbagliare è Patrik Schick: è suo il primo tiro in porta della partita, poi però sia da centravanti che in tandem con Dzeko, il talento ceco non la becca praticamente mai e sull'1-1 non attacca la porta sulla bella iniziativa di Defrel. Stavolta ha l'alibi della stanchezza per il rientro dalla Cina, ma prima o poi finiranno le giustificazioni. La Roma, invece, ha l'alibi della sfortuna: Nainggolan si fa male al 16' e con Under già fuori e Dzeko in panchina, di fatto Di Francesco se la gioca senza l'attacco titolare nel primo tempo. Poi è iellato anche sul gol di Pulgar, nato da un rimpallo sulla mano di Poli che poteva anche essere sanzionato.



Il Bologna tiene bene il campo per un'ora, poi piano piano arretra troppo il baricentro nonostante il coraggioso 4-3-3 schierato da Donadoni, con Di Francesco e Verdi bravissimi anche in copertura. L'unico rimpianto è un contropiede sprecato in malo modo da Palacio che sbaglia il controllo mentre viaggiava verso la porta, mentre dietro Santurro, terzo portiere schierato titolare, fa venire i brividi ai tifosi in uscita, con Strootman che lo grazia colpendo il palo a porta vuota. Tra i pali, però, è bravo e fortunato su un colpo di testa centrale di De Rossi (sullo 0-0) e respinge quasi tutto quello che può. Dopo l'1-1 di Dzeko, a dire il vero, lo aiutano i compagni che murano le conclusioni di Strootman e Defrel. E al Bologna va bene così.