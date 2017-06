Serie A, Bologna-Napoli 1-7: Hamsik e Mertens, che triplette

BOLOGNA-NAPOLI 1-7 (tabellino, cronaca e classifica)



Il 7-1 dice tanto, ma non tutto. Il Napoli strapazza il Bologna al di là del punteggio finale e quello che doveva dimostrare, prima di tutto a se stesso, lo fa nei primi 6 minuti, perché tanti ne bastano per segnare i primi due gol e avviare una lezione di calcio impressionante. Ovvio, la pochezza di un avversario che pure sembrava in crescita aiuta, ma gli azzurri, che con questo risultato scavalcano temporaneamente la Roma al secondo posto della classifica di Serie A, fanno capire che il pari col Palermo è stato un incidente di percorso e che sul piano del gioco nulla è cambiato. Così la possibilità che il 15 febbraio a Madrid si intravvedano sprazzi di gran calcio (magari non con questa continuità) diventa sempre più alta.



I primi sei minuti sarebbero da mostrare alle scuole calcio: il Napoli va in vantaggio con uno spettacolare tutto di testa di Marek Hamsik su cross dalla destra di Callejon e raddoppia con una volata di Insigne su assist delizioso di Zielinski. È la coralità della manovra che fa strappare gli applausi ai 7mila tifosi del Napoli arrivati dal Dall'Ara. Poi, come quasi sempre, la squadra di Sarri vive un momento di blackout, non collettivo, ma nei singoli che di tanto in tanto perdono la testa. Stavolta succede all'insospettabile Callejon, che prima regala un rigore con un assurdo mani in area (ma Reina para il penalty a Destro), poi si fa espellere subito dopo per un fallo di reazione.



Il Napoli resta in dieci al 26', ma sei minuti dopo un errore dell'arbitro ristabilisce la parità numerica: Masina viene espulso, ma non interrompe una chiara occasione da gol fermando Mertens al limite dell'area. E, ironia della sorte, lo aiuta, perché su punizione il belga firma il tris. Torosidis prova a riaprire la partita, ma il Bologna in dieci si sfalda e Mertens, negli spazi, si infila facilmente: Zielinski lo vede, lui salta Mirante e insacca. La ripresa è utile a regalare la gloria a Marek Hamsik che prima sbaglia un gol semplice, poi ne fa altri due fantastici realizzando la tripletta personale. E al 90' lo imita Mertens chiudendo definitivamente i conti: 16° centro in campionato, ora è capocannoniere. Così a portare a casa il pallone sono in due e l'arbitro non concede neppure un secondo di recupero. Finisce 7-1: questo Napoli è una meraviglia.