Serie A, Bologna-Lazio 0-2: Inzaghi al quarto posto

Terza vittoria consecutiva in campionato (non accadeva dall'ottobre del 2015) e settimo successo in trasferta. I numeri di questa Lazio cominciano davvero ad essere interessanti: dopo il 2-0 Dall'Ara Inzaghi vola al quarto posto in solitaria con vista Napoli (avanti di quattro lunghezze) e può sorridere anche in considerazione del calendario: prima della sosta i capitolini giocheranno contro Torino e Cagliari e le prospettive, sulla carta, appaiono rosee. L'uomo copertina è Ciro Immobile: con la doppietta al Bologna raggiunge quota 18 gol stagionali (16 in Serie A) confermando di essere un attaccante di primissimo piano. Per Donadoni invece è ancora notte fonda: i 3 punti mancano da 7 giornate e anche questa sera i rossoblù (contestati nel finale dai tifosi) hanno dimostrato evidenti limiti tecnici e mentali (già emersi peraltro contro Napoli e Milan). Quei limiti che la Lazio sembra avere superato: il 2-0 nel derby di Coppa Italia non 'ha dato alla testa' e questo rappresenta sinonimo di maturità. Da grande squadra.



BOLOGNA-LAZIO 0-2 (cronaca e tabellino)



Inizio choc per il Bologna. Al 9' la squadra di Donadoni è già in svantaggio: cross di Lulic e stacco vincente di Immobile che sorprende l'incerta retorguardia rossoblù, in particolare un distratto Helander. Il centravanti biancoceleste potrebbe subito raddoppiare ma non inquadra la porta a tu per tu con Mirante. I padroni di casa provano a reagire alzando il baricentro e tuttavia le occasioni migliori capitano all'undici di Inzaghi: Felipe Anderson sbaglia clamorosamente un controllo mentre Milinkovic-Savic si fa ipnotizzare da Mirante. L'unica chance per i felsinei arriva con l'insidiosa punizione rasoterra di Viviani bloccata da Strakosha. Al 42' il portiere rischia di combinarla grossa servendo un pallone pericoloso a Biglia: Petkovic ne approfitta prima di calciare sul fondo divorandosi il pareggio da due passi.



In avvio di ripresa Inzaghi perde Biglia per un problema muscolare: l'argentino viene sostituito dal giovane Murgia. Per un quarto d'ora a regnare è la confusione con errori in costruzione da entrambe le parti. A rompere la 'monotonia' è Immobile: il numero 17 costringe Mirante al miracolo dopo una splendida volata di Felipe Anderson sulla destra. Come era avvenuto nel derby di Coppa Italia il brasiliano lascia poi spazio a Keita. Donadoni tenta invece di cambiare il corso del match affidandosi all'ex giallorosso Destro al posto di uno spento Verdi. Al 74' però Immobile raddoppia sfruttando nel migliore dei modi un filtrante da applausi di Milinkovic-Savic. Il match di fatto finisce qui: per il Bologna quarto ko consecutivo in casa (non succedeva dal 1991).