Serie A, Bologna-Juve 1-2: decide Kean al 94'

Nei due anticipi della 38.ma e ultima giornata di serie A sorridono Juve e Atalanta. I bianconeri vincono 2-1 sul campo del Bologna e chiudono a 91 punti. Dybala replica al vantaggio siglato da Taider e il classe 2000 Kean ribalta il risultato al 94': prima rete di un millennial nei 5 massimi campionati europei. L'Atalanta batte 1-0 il Chievo: decide il Papu Gomez. Nerazzurri momentaneamente al quarto posto davanti alla Lazio.



BOLOGNA-JUVENTUS 1-2 (qui cronaca e tabellino)

Allegri nella finale di Champions a Cardiff può contare su Khedira. E' questo il responso più importante della partita con il Bologna. Il centrocampista è completamente recuperato: messo alle spalle l'infortunio muscolare subito nella sfida con il Monaco. Il tedesco ex Real si muove con disinvoltura sulla mediana, regalando anche un assist al bacio (non sfruttato a dovere) a Sturaro e rendendosi pericoloso con un inserimento centrale (deviazione sul fondo). Le buone notizie per il tecnico bianconero non finiscono qui perché la squadra dimostra di essere molto concentrata nonostante la gara del Dall'Ara non avesse molto da dire in termini di punti. Concentrata e 'affamata': esemplare in questo senso un recupero difensivo di Dybala su Taider per rimediare a un precedente errore. E a proposito di attaccanti, anche Gonzalo Higuain non si risparmia, riuscendo più volte ad andare alla conclusione e sfiorando la rete. Dopo il vantaggio di Taider (splendido destro a giro) al 52', i campioni d'Italia reagiscono in maniera rabbiosa alla ricerca del pari, favoriti anche dagli ingressi di Pjanic e Mandzukic, inizialmente lasciati in panchina. Il forcing produce i suoi frutti al 70' quando Dybala insacca in seguito a un respinta di Da Costa sul destro di Higuain. Quando il pari sembra ormai scritto ci pensa il giovane Kean al 94' siglare di testa il gol vittoria, il primo di un classe 2000 in A. La Juve non lascia nemmeno le briciole.



ATALANTA-CHIEVO 1-0 (qui cronaca e tabellino)

In attesa di Crotone-Lazio l'Atalanta vola almeno per una notte al quarto posto a quota 72, due lunghezze in più dei biancocelesti. Quasi naturale che il protagonista di giornata sia il Papu Gomez: è lui a sbloccare il match al 52' su invito da applausi di Cristante. Per il fantasista nerazzurro rete numero 16 di uno straordinario campionato: eguagliati Denis (2011/12) e Doni (2001/02) come migliori marcatori dell'undici bergamasco dalla stagione 1997/98. Più che meritata e doverosa la standing ovation che il pubblico dell'Atleti Azzurri d'Italia ha riservato al Papu al momento del cambio, al pari di quanto fatto per Raimondi che lascia il calcio giocato per entrare nello staff tecnico di Gasperini. Va dunque in archivio un'annata indimenticabile per l'Atalanta, attesa nella prossima stagione dall'impegno in Europa League. Con ogni probabilità al raduno estivo alcuni giocatori protagonisti del ritorno in Europa non ci saranno: Kessie è aun passo dal Milan e gli altri gioielli (lo stesso Gomez e Conti) sono ricercatissimi dalle big sul mercato. Gasperini sarà chiamato a un altro miracolo dopo l'impresa di quest'anno.