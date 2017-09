Serie A, Bologna-Inter 1-1: Icardi salva i nerazzurri

L'Inter pareggia a Bologna e fallisce l'appuntamento con la quinta vittoria consecutiva in campionato: ma l'1-1 del Dall'Ara nell'anticipo della qunta giornata di serie A è un punto guadagnato per i nerazzurri che hanno sfoderato una prestazione in linea con quella di Crotone, molto più vicina alla squadra svogliata, lenta e prevedibile dello scorso anno che a quella sognata da Luciano Spalletti.



I padroni di casa davanti a Saputo (di nuovo allo stadio dopo 4 mesi) risultano sul pezzo per 90', Donadoni pianifica un match basato su raddoppi e pressing alto, il tutto condito dal sacrificio di Di Francesco, dalla forza fisica di Petkovic oltre alla rifinitura di Verdi. Quest'ultimo - nettamente il migliore della partita - fa soffrire il pacchetto difensivo ma anche i due vertici bassi della mediana interista come nell'occasione del gol: l'ex Milan parte tutto solo a centrocampo e sfodera un gran sinistro sul quale Handanovic non arriva (e al nono aveva anche colpito un palo). E l'Inter? Male, si vede solo con un tentativo estemporaneo di Nagatomo mentre il rasato Icardi non tocca praticamente palla, lasciato solo da un trio che gioca a chi fa peggio: Candreva-Joao Mario-Perisic.



L'ingresso di Eder per il portoghese a inizio ripresa non aiuta gli ospiti, semmai è il lento retrocedere dei felsinei, anche per un prevedibile calo fisico, a ridare fiducia all'Inter. Il gol del pari, però, arriva solo su rigore e dopo l'ausilio del Var che conferma la decisione di Di Bello: Mbaye cade e travolge con le braccia Eder, il Bologna protesta ma Icardi dal dischetto non fallisce. L'1-1 non rianima l'Inter che sale a 13 punti, rischia di perdere la vetta ma soprattutto deve interrogarsi sulla prestazione: passi avanti non ce ne sono stati, conquistare la Champions League così sarà dura.