Serie A, Bologna-Inter 0-1. Gabigol entra e decide

BOLOGNA-INTER 0-1 (cronaca e tabellino)



Il sogno Champions non è svanito. A tenerlo in vita quando aleggiava lo spettro dello 0-0 al Dall'Ara è stato Gabigol: entrato nel corso della gara l'attaccante brasiliano a realizzato la sua prima rete in maglia nerazzurra (anche un certo Ronaldo aveva segnato il suo primo gol proprio al Bologna in questo stadio) consentendo così a Pioli di non perdere il treno dell'Europa che conta. La prestazione dell'Inter, soprattutto nella prima frazione, ha lasciato molto a desiderare. Nel secondo tempo le chance sono aumentate anche se fra 7 giorni al Meazza nello scontro diretto contro la Roma servirà una squadra molto diversa: al centro dell'attacco tornerà Icardi ma in difesa mancherà Miranda. In attesa di capire come verrà sostituito il centrale, l'Inter si gode la classifica: dopo 25 giornate ha ottenuto 48 punti: è il dato più alto dal 2009/10 (stagione del Triplete).



I nerazzurri, come era prevedibile, fanno la partita e sfiorano il vantaggio già all'11: Perisic va via sulla sinistra e mette in mezzo un pallone che Palacio non riesce a despositare in rete da due passi. Si tratta di un fuoco di paglia perché il Bologna si difende compatto e in maniera ordinata non lasciando molti spazi agli avversari, costretti a lunghi e poco efficaci fraseggi. La squadra di Donadoni resiste e si proietta anche in avanti: il tiro cross di Krejci è troppo debole per impensierire Handanovic mentre Dzemaili conclude sul fondo da fuori. Non corre alcun rischio nemmeno Da Costa, che blocca senza problemi il destro di Gagliardini.



Nel secondo tempo gli ospiti mettono immediatamente il piede sull'acceleratore nel tentativo di sbloccare il match. Perisic calcia al volo su traversone di D'Ambrosio senza però riuscire ad angolare, imitato da Eder. E' ancora Perisic a sfiorare poi il bersaglio grosso con un potente sinistro. Lo 0-0 non si schioda e così Pioli decide di inserire al 74' Banega e Gabigol per Palacio e Candreva. I rossoblù non stanno comunque a guardare: Petkovic manca l'aggancio sul traversone insidioso di Verdi. A 9' dal termine la svolta: D'Ambrosio sfonda sulla destra e serve a Gabigol l'assist dell'1-0: il brasiliano a porta vuota realizza il suo primo gol nel campionato italiano. L'ex giocatore del Santos va vicino anche al raddoppio: il suo sinistro è murato dalla retoguardia emiliana. A questo punto il Bologna si getta disperatamente all'attacco: Al 94' Handanovic salva il risultato opponendosi a Torosidis. E' l'ultima emozione.