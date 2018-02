Serie A, Bologna-Genoa 2-0, Destro-Falletti, Ballardini si ferma

La marcia del Genoa si ferma a Bologna: trasformare i fischi (a dire il vero un po' troppo severi) che il Dall'Ara ha riservato alla squadra di Donadoni a fine primo tempo sembrava complicato e invece è bastato il gol da opportunista di Mattia Destro a cambiare l'inerzia della partita. Finisce 2-0 al Dall'Ara, con rete e assist del discusso centravanti: gli emiliani conquistano il secondo successo di fila dopo quello sul Sassuolo, la striscia di Ballardini si ferma a tre vittorie consecutive.



Senza la qualità di Verdi e Palacio, entrambi infortunati, e con Orsolini ancora in ritardo di condizione, Donadoni predilige la prudenza optando per il 3-5-1-1, quasi a specchio con gli avversari, chiedendo a Di Francesco un sovraccarico di lavoro sulla fascia destra e avanzando Dzemaili. La rivoluzione premia, anche se per 45 minuti il Bologna è davvero brutto. Non produce quasi nulla in attacco, ma tutto sommato lascia poco agli avversari, tanto che l'occasione migliore la crea... Dzemaili, rischiando l'autogol.



Nella ripresa il risultato si sblocca subito: Pulgar trova Masina con un gran lancio, il terzino tenuto in gioco da Rosi sbaglia a tu per tu con Perin, ma sul rimpallo è lesto Destro a insaccare. La reazione del Genoa è buona: Mirante salva su Lazovic, Rossettini va vicinissimo al pari. Ma è un altro clamoroso errore difensivo a portare al raddoppio con Falletti che ruba palla in pressing a Spolli e finalizza il contropiede due contro zero sull'assist generoso di Destro segnando la prima rete in Serie A.



Finisce praticamente qui, anche se nel finale Pandev sfiora il gol capolavoro con un pallonetto da fuori area che per poco non sorprende Mirante. Per la seconda volta nella sua gestione Ballardini subisce due gol nella stessa partita: nelle ultime nove ne aveva subito appena uno. Donadoni, tutto sommato, merita appalusi. Altro che fischi...