Serie A, Bologna-Crotone 2-3: Budimir piega Donadoni

Nel primo anticipo della 12.a giornata di Serie A colpo del Crotone che vince 3-2 al Dall'Ara contro il Bologna. Decisiva la doppietta di Budimr e il gol di Trotta su rigore mentre alla squadra di Donadoni non bastano le due reti di Verdi su punizione. Per i Pitagorici secondo successo consecutivo, il Bologna è in crisi come certificato dal quarto ko di fila: i tre punti mancano ormai dallo scorso 15 ottobre 2-1 alla Spal).



BOLOGNA-CROTONE 2-3 (Qui cronaca e tabellino)



Verdi sblocca il match al 38' grazie a una punizione da applausi col mancino e fa il bis al 46' sempre su calcio da fermo ma con il piede opposto. Di Budimir la rete del momentaneo pari al 42' dopo una respinta di Da Costa su Trotta. In precedenza i rossoblù si erano fatti preferire rispetto agli avversari come dimostrato dal numero delle occasioni create (oltre allo stesso Verdi, Poli il più pericoloso) mentre sul fronte opposto Da Costa era stato chiamato all'intervento soltanto sul colpo di testa di Budimir.



Nella ripresa gli ospiti provano a spingere ma i felsinei controllano senza grosse difficoltà ma al 67' l'arbitro Pasqua assegna un calcio di rigore alla formazione di Nicola con l'ausilio del VAR per tocco di Krafht con la mano. Dal dischetto Trotta non sbaglia. I padroni di casa subiscono il colpo: passano 2' e Budimir ribalta il match con un potente sinistro. In svantaggio gli emiliani si gettano all'attacco e aumentano il proprio carico offensivo con l'inserimento di Destro al posto di Donsah e Falletti per Masina. Gli Squali però resistono fino al 95' e fanno festa.

VAR DA RECORD: SI GIOCA 2' E POI INTERVIENE

Var da record durante la sfida del Dall'Ara. Al 20' della ripresa, dopo una punizione di Pavlovic respinta, c'è stata una conclusione di Rhoden respinta con la mano da Krafht, ma il fallo non è stato visto dall'arbitro Pasqua. Così si è continuato a giocare per circa due minuti, poi c'è stato l'intervento di Mazzoleni, arbitro addetto al Var, che ha richiamato l'attenzione del direttore di gioco invitandolo a consultare il video. Subito dopo averlo fatto, Pasqua ha indicato il dischetto concedendo il penalty al Crotone.