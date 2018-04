Serie A, Benevento-Verona 3-0: Pecchia adesso rischia

Nel recupero della 27.a giornata di Serie A il Benevento batte 3-0 il Verona inguaiando Pecchia, alla terza sconfitta consecutiva con 11 gol subiti e 0 realizzati. Dopo questo ko la posizione del tecnico potrebbe essere a rischio. I campani riscattano il 6-2 subito all'Olimpico contro la Lazio anche se la salvezza rimane molto complicata: sono 13 i punti di distacco dal quartultimo posto.



LA PARTITA (Qui cronaca e tabellino)

I giallorossi prendono il sopravvento fin dalle battute iniziali creando le premesse per il vantaggio: Del Pinto, Djuricic e Iemmello vanno a sbattere contro un ottimo Silvestri. L'estremo difensore veneto non può nulla al 25' sullo splendido destro a giro dal limite di Letizia al termine di una grande cavalcata. Chi si attende una reazione degli ospiti rimane deluso: la squadra di De Zerbi potrebbe raddoppiare ma Iemmello spreca una favorevole occasione.



Nella ripresa Pecchia inserisce Petkovic per aumentare il peso offensivo dei suoi: alla punta viene annullato un gol per fuorigioco prima di una chance non sfruttata da Diabaté. Al 66' l'attaccante maliano si fa perdonare siglando il 2-0 di testa su calcio d'angolo di Viola (il pallone colpisce la traversa e rimbalza oltre la linea di porta rendendo 'inutile' il tap-in di Iemmello). All'84' il numero 25 chiude i conti realizzando la sua personale doppietta con un destro ravvicinato.