Serie A, Benevento-Spal 1-2: rimonta degli emiliani

Il Benevento accarezza per cinque minuti il sogno della prima vittoria in serie A ma alla fine è la Spal ad esultare, gli emiliani vincono in rimonta 2-1 e trovano il primo successo stagionale in trasferta. Tre punti firmati Floccari che consentono di risuperare il Verona e agganciare il Genoa al diciassettesimo posto in piena bagarre salvezza mentre a fine partita lo stadio fischia e contesta la squadra di casa.



La Spal approccia meglio, soprattutto dal punto di vista del possesso palla, ma il Benevento si fa vedere in ripartenza: nel primo tempo due sole occasioni, la prima è per Grassi che colpisce di testa da due passi trovando pronto Belec mentre D'Alessandro, proprio prima del duplice fischio, sbatte sull'uscita di Gomis.



Ripresa più divertente, e non solo per merito, dei gol. Gli ospiti sembrano andare più vicini al vantaggio, al 54' doppia occasione per Floccari, la seconda finisce sulla traversa. Eppure è il Benevento a passare, Cremonesi vuole anticipare Costa ma finisce per spedire il pallone alle spalle del proprio portiere. Neppure il tempo per il Vigorito di esultare che la Spal colpisce due volte e sempre con la stessa firma: Floccari prima segna su assist di Schiattarella e poi di opportunismo dopo la corta respinta di Belec sul sinistro di Mattiello. Nel finale doppio intervento di Gomis su Cataldi e Puscas a salvare il risultato.