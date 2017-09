Serie A, Benevento-Roma 0-4: doppiette di Dzeko e... di autogol

Tutto facile per la Roma a Benevento che, dopo i sei gol presi contro il Napoli, ne incassa altri quattro dai giallorossi: doppietta di Dzeko e doppietta di... autogol, a testimoniare le enormi difficoltà della squadra di casa. La squadra di Di Francesco, sette gol fatti e zero subiti nelle ultime due partite, nonostante l'ampio turnover (assente Nainggolan, De Rossi e Manolas in panchina così come Florenzi che gioca il quarto d'ora finale) sbriga la pratica con una facilità disarmante: merito di un attacco devastante, del centrocampo ben guidato da Gonalons ma pure dall'arrendevolezza dei campani che non devono certo trovare i punti-salvezza in queste sfide ma escono nuovamente con le ossa rotte dopo la scoppola del San Paolo.



La Roma parte bene anche se Cataldi spreca una buona occasione: l'ex Lazio non approfitta di un contropiede 3 vs 2, il destro a giro sfiora il palo. Poco dopo Kolarov sfonda a sinistra - sarà il leitmotiv del match - e serve Dzeko che insacca da due passi, completamente solo. Alla mezz'ora palo del bosniaco, nel secondo tempo farà bis con la traversa: sono il quinto e il sesto legno romanisti da inizio campionato. ll raddoppio è una fotocopia del vantaggio ma sull'altra fascia, Bruno Peres serve Dzeko che viene anticipato da Lucioni, sfortunato a battere Belec.



Due gol nel primo tempo, due nella ripresa. Al 52' Perotta recupera un pallone in uscita del Benevento e serve Dzeko, chirurgico con il sinistro dal limite dell'area. Il definitivo 4-0 scaturisce, ancora una volta, dai piedi di Kolarov che mette in mezzo per l'ennesima volta: questa volta è Venuti ad infilare il proprio portiere. Nel finale, complice un calo di tensione della coppia Juan Jesus-Fazio, un paio di chance per Coda che però non spaventa Alisson.