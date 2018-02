Serie A, Benevento-Napoli 0-2: contro-sorpasso di Sarri sulla Juve

Dura solo qualche ora il sorpasso della Juventus sul Napoli in testa alla classifica. Gli azzurri vincono 2-0 a Benevento e si riappropriano del primo posto, esattamente come era avvenuto sette giorni fa. L'appassionante testa a testa dunque continua e sembra destinato a continuare nei prossimi mesi. A dispetto del risultato e dei 50 punti di distacco la capolista ha però incontrato qualche difficoltà di troppo al Ciro Vigorito: Sarri non avrà certamente gradito l'avvio a rilento dei suoi e soprattutto il calo di tensione dopo il raddoppio di Hamsik. De Zerbi esce a mani vuote e, nonostante una prestazione più che incoraggiante, la salvezza resta a dir poco complicata con appena 7 punti conquistati in 23 giornate.



LA PARTITA (Qui cronaca e tabellino)

Dopo una partenza complicata a causa delle veloci ripartenze del Benevento, il Napoli prende nettamente il sopravvento. Insigne colpisce la traversa con un delizioso pallonetto mentre Hamsik spreca da due passi calciando alle stelle. Il gol è soltanto rinviato: al 20' Mertens beffa Puggioni grazie a un lob meraviglioso da posizione decentrata (per l'attaccante belga è la rete numero 14 in 23 giornate). Gli azzurri, padroni del campo, insistono e sfiorano il raddoppio: Puggioni si supera sulla conclusione di Mertens deviata da Sandro e Koulibaly conclude alto al volo su corner. La squadra di Sarri controlla alternando il consueto possesso palla ad affondi improvvisi ma nel finale di prima frazione rischia grosso: Djuricic trova solo l'esterno dalla rete da posizione molto favorevole.



In avvo di ripresa gli ospiti raddoppiano. Callejon riceve da Allan dopo un errore di Venuti in uscita e mette in mezzo per il facile tap-in di Hamsik sottoporta. Il secondo gol non spegne i giallorossi: Costa fallisce una facile occasione di testa prima di venire atterrato da Koulibaly in area di rigore. Di Bello assegna il penalty per poi cambiare idea su segnalazione del VAR La Penna per un fuorigioco di Sandro in avvio di azione. Scampato il pericolo la capolista si ripresenta dalle parti di Puggioni, bravo ad anticipare Mertens in uscita. La punta a 15' dal termine è costretta a lasciare il campo per un brutto colpo di Djimsiti sul piede d'appoggio: dovrebbe trattarsi di una piccola distorsione (non sarebbe a rischio la sua presenza con la Lazio sabato prossimo al San Paolo). In pieno recupero il Napoli potrebbe arrotondare ancora: Callejon grazia Puggioni.