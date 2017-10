Serie A, Benevento-Lazio 1-5: Inzaghi non si ferma più

BENEVENTO-LAZIO 1-5 (Qui cronaca e tabellino)



Continua la marcia inarrestabile della Lazio. I biancocelesti passano 5-1 a Benevento e conquistano la sesta vittoria consecutiva in campionato, l'ottava considerando anche l'Europa League. Grazie a questo successo i capitolini agganciano a quota 28 punti la Juventus rimanendo nelle zone che contano della classifica e confermano la volontà di fare un campionato di alto livello.



Il match del Vigorito viene indirizzato dopo soli 24': i gol di Bastos (deviazione sotto porta), Immobile (diagonale di destro) e Marusic (tocco facile a porta vuota su assist dello stesso Immobile) spengono le velleità dei campani di De Zerbi, al secondo ko in altrettante partite. I limiti tecnici e la fragilità dei giallorossi sono ormai sotto gli occhi di tutti: in 11 giornate non sono riusciti a conquistare un punto, hanno incassato 27 reti segnandone solo 4: paradossalmente la zona salvezza è distante solamente un paio di vittorie.



Il risveglio di inizio ripresa con l'ingresso di Ciciretti è un segnale in vista dei prossimi impegni anche se arriva anche grazie a un rilassamento generale da parte degli ospiti, sorpresi sul gol di Lazaar che beffa Strakosha sotto le gambe. Comunque la Lazio si risveglia presto dal torpore e i gol di Parolo e di Nani (gran gioco di suola, prima rete in serie A) testimoniano la facilità dei biancocelesti nel trovare la porta avversaria. Venti minuti di sbandamento che non suonano come un allarme ma che non faranno piacere a Inzaghi, già critico con la squadra per la rilassatezza di Bologna, visto che per puntare alla zona Champions serve concentrazione continua.