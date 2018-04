Serie A, Benevento-Juventus 2-4: tripletta di Dybala

Missione compiuta per la Juventus, ma che fatica. Nel primo anticipo della 31.ma giornata di Serie A i bianconeri passano 4-2 sul campo del Benevento grazie alla tripletta di Paulo Dybala e salgono momentaneamente a più sette sul Napoli, ma evidenziano lacune difensive insolite e alla fine portano a casa i tre punti grazie a due rigori e al Var. Vantaggio bianconero col sinistro a giro della Joya, che dopo 16' fa subito pace con i tifosi dopo il rosso rimediato col Real, i padroni di casa pareggiano a metà primo tempo con Diabate, ma in chiusura della prima frazione ancora Dybala riporta avanti i bianconeri su rigore (assegnato col Var). In avvio di ripresa ancora Diabate fa 2-2 di testa, il gol decisivo arriva a 15' dal termine con un altro rigore di Dybala, poi Douglas Costa la chiude con un gol da fenomeno.

Benevento-Juventus 2-4 (cronaca e tabellino)

Allegri pensa al ritorno di Champions League con il Real Madrid e fa ampio turnover lasciando in panchina Buffon, Chiellini, Khedira, Douglas Costa e Higuain, al centro dell'attacco c'è Mandzukic, alle sue spalle Cuadrado e Dybala, in mezzo maglia da titolare per Marchisio. De Zerbi ritrova Puggioni e Sagna e si affida nuovamente a Diabate, dietro di lui la qualità di Guilherme, Djuricic e Brignola.

La Juve parte forte per cercare di chiudere subito la gara e dall'avvio schiaccia i padroni di casa nella propria area, Mandzukic ci prova di testa, poi al quarto d'ora Dybala la sblocca con uno splendido sinistro a giro dal limite dell'area. Sembrano le premesse per una goleada bianconera, ma il gol subito sveglia il Benevento, che prima spaventa Szczesny con il destro di Sandro e poi, dopo un grande intervento del portiere bianconero, trova il pareggio con Diabate, che si conferma caldissimo dopo la doppietta al Verona e fa esplodere il Vigorito (oggi tutto esaurito). Dopo il gol del pari partita equilibrata, il Benevento risponde colpo su colpo, ma trema sull'occasione di Cuadrado, che si divora clamoramente il vantaggio a due passi da Puggioni e poi, dopo un gol annullato a Mandzukic per un tocco col braccio, capitola nel finale condannato dal Var: contatto Pjanic-Sagna, Pasqa in un primo momento fa proseguire, ma poi assegna giustamente il rigore che Dybala trasforma spiazzando Puggioni. All'intervallo è vantaggio Juve.

La ripresa comincia senza cambi e con il Benevento coraggioso quanto nella prima frazione, Cuadrado sciupa una buona chance in ripartenza, poi ancora Diabate trova il secondo clamoroso pareggio svettando di testa sopra Benatia da azione di calcio d'angolo e segnando la seconda doppietta in una settimana (nel girone di ritorno è la prima volta che la Juve subisce due gol, prima di oggi l'aveva battuta solo Bonucci). Allegri capisce che è il momento di cambiare qualcosa e inserisce Douglas Costa al posto di Cuadrado e Higuain per Marchisio, per l'ultima mezz'ora il tecnico vuola una squadra a trazione anteriore, De Zerbi risponde puntando sulla velocità di Iemmello e richiamando in panchina l'eroe del match Diabate. Al 68' Benevento ancora pericolosissimo su calcio d'angolo, ma Guilherme non arriva sul pallone a Szczesny battuto. Due minuti più tardi ci prova Viola da fuori, ma a un quarto d'ora dal temine lo stesso Viola interviene ingenuamente in area su Higuain e per Pasqua (e il Var) è ancora rigore (molto dubbio): Dybala trasforma e sigla la tripletta personale. Il Benevento non molla e risponde subito con Iemmello, Allegri si copre e richiama Mandzukic in panchina (al suo posto Khedira), ma a mandare i titoli di coda al match ci pensa Douglas Costa con un capolavoro mancino dal limite dell'area che si infila all'incrocio.