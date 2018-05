Serie A, Benevento-Genoa 1-0, Diabaté gol

La retrocessione è già dimenticata, a Benevento è il tempo della festa. I tifosi applaudono e cantano dall'inizio alla fine e a tre minuti dal termine raggiungono l'estasi quando Diabaté, l'uomo in più del girone di ritorno, firma il gol partita che abbatte il Genoa. Era l'ultima partita di Serie A delle Streghe davanti alla propria gente, quella che non ha mai spesso di sostenere la squadra e l'hanno onorata alla grande al di là dell'1-0.



Il ritmo non è stato esaltante nella prima ora ed era normale considerando l'assenza di motivazioni, col Benevento già retrocesso e il Genoa già salvo. I rossoblù hanno fatto pochissimo, "traditi" dal poco ispirato Medeiros, mentre almeno i sanniti si sono resi pericolosi con un colpo di testa di Djimsiti e un diagonale di Letizia, entrambi di poco a lato.



Nella ripresa la scossa l'ha data l'ingresso di Pepito Rossi. Il Genoa ha cominciato a spingere di più e il Benevento ha fatto altrettanto. Così sono arrivate occasioni una dietro l'altra, su entrambi i fronti: Puggioni è stato super sullo stesso Rossi (che ha sprecato anche un'occasione calciando a lato) e su Rigoni, Lamanna (schierato al posto di Perin) ha fatto altrettanto su Djimsiti in uscita e su una conclusione da fuori di Viola. Ma alla fine si è arreso a Diabaté che ha segnato l'ottavo gol in 10 gare di A. Lui sì che meriterebbe di giocarci ancora, come i tifosi del Benevento.