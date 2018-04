Serie A, Benevento-Atalanta 0-3: De Zerbi a un passo dalla B

Nella 33.a giornata di Serie A l'Atalanta passa 3-0 sul campo del Benevento tornando alla vittoria dopo tre gare (una sconfitta e due pari). Il successo permette alla formazione di Gasperini di raggiungere quota 52 punti in classifica e di restare in piena corsa per un posto in Europa League. Il destino dei giallorossi appare invece ormai segnato: per la retrocessione in B manca solo la matematica.



LA PARTITA

I padroni di casa sono molto aggressivi in avvio e sfiorano il vantaggio già al 7': Gosens salva sulla linea negando il gol a Djimsiti (colpo di testa). Dodici minuti più tardi Diabaté spreca una clamorosa occasione a tu per tu con Berisha sbagliando il pallonetto dopo aver disorientato Caldara. I nerazzurri non stanno a guardare e a poco a poco iniziano a creare pericoli dalle parti di Puggioni, impegnato dal sinistro di Freuler. È il preludio al vantaggio orobico che arriva al 21' quando Cristante, servito da uno splendido filtrante di Petagna, offre allo stesso Freuler un pallone solamente da spingere oltre la linea di porta. La rete spegne le Streghe, volenterose ma imprecise e poco incisive in fase offensiva: l'Atalanta controlla le iniziative rivali non correndo più rischi.



Al rientro dagli spogliatoi non c'è Petagna ma Barrow: il 19enne gambiano al 49' firma il suo primo gol in A capitalizzando l'assist di De Roon, abile a rubare palla a Viola sulla trequarti. De Zerbi correi ai ripari inserendo Sagna e Djuricic per Billong e Lombardi ma sono nuovamente gli ospiti a rendersi insidiosi: Puggioni rspinge su Masiello evitando il tris. Le Streghe staccano la spina e così la squadra di Gasperini dilaga. De Roon scivola al momento di tirare il rigore (concesso con l'ausilio del Var) e spedisce alle stelle, ma ci pensa il Papu Gomez a siglare il 3-0 al 67' al termine di una serpentina in area avversaria.