Serie A, Bacca lancia il Milan: Sampdoria ko

Partita emozionante, ricca di azioni pericolose, pali e proteste contro l'arbitro Irrati ma alla fine vince il Milan, che punisce in trasferta la Sampdoria all'85' dopo essere subentrato dalla panchina al posto di Lapadula. I rossoneri salgono quindi a 6 punti e Montella compie la sua "vendetta" verso la sua ex squadra.



La prima occasione del match è per i padroni di casa: Torreira riceve palla all'altezza dei venti metri ed esplode un tiro in porta insidiosissimo, Donnarumma vola e devia in angolo. Alla mezz'ora la risposta rossonera con Lapadula che, lanciato sul filo del fuorigioco da Calabria, esplode il sinistro che però finisce alto. In finale di tempo uno-due Linetty-Muriel, che poi manda in porta Barreto. Il destro potente del centrocampista paraguaiano trova la deviazione in corner di Donnarumma.



La ripresa, più emozionante, si apre con la prima delle polemiche arbitrali. Linetty stende Suso all'ingresso dell'area di rigore: lo spagnolo reclama il penalty, ma Irrati lascia giocare. Al 70' grandi proteste Samp per il gol annullato per fuorigioco a Barreto che segna sugli sviluppi di un corner ma Montolivo sembra tenerlo in gioco. Quattro minuti dopo, miracolo di Viviano sul tiro a giro di Bacca, che inizia a scaldare il piede. Palo per palo, anche Donnarumma si supera sul destro di Muriel che finisce proprio sul legno.



Negli ultimi dieci minuti succede di tutto. All'82' Pedro Pereira frana addosso a Bonaventura, in netto ritardo. Il giocatore del Milan termina a terra in area, ma, anche questa volta, per Irrati non c'è rigore. Due minuti più tardi, gol annullato a Muriel che si aiuta con un braccio. All'85' la svolta: Grave errore di Škriniar, che perde palla sulla trequarti, regalandola a Suso. Lo spagnolo imbecca Bacca, che prende il tempo a Viviano con un tocco di esterno e sblocca il risultato. E' il gol decisivo per i tre punti del Milan.



